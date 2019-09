Prosecco addio, Valdobbiadene accelera sulla sua Docg Via al confronto con il Consorzio di tutela di Vincenzo Chierchia

Si infiamma la guerra del Prosecco. Nelle scorse settimane - si legge in una nota - la Confraternita di Valdobbiadene ha diramato una interpellanza rivolta a tutti i 2.640 soggetti appartenenti alla filiera produttiva della denominazione Conegliano-Valdobbiadene. Questa istanza per meglio comprendere la percezione identitaria e intraprendere un eventuale percorso autonomo per l'affermazione della nostra unicità. Fin'ora la risposta è stata numerosa e positiva.

In questi giorni la Confraternita di Valdobbiadene ha iniziato un confronto con alcune istituzioni territoriali (in primis il Consorzio di tutela) per condividere un graduale e comune percorso strategico. Riteniamo che questa possa essere considerata l'espressione più democratica.

Un'autorevolezza di altri tempi, quella della Confraternita di Valdobbiadene, nata nel 1946 - prosegue la nota - come realtà ligia e attenta nel promuovere la conoscenza, il valore e la diffusione della produzione vitivinicola denominata “Conegliano-Valdobbiadene”. Gli obiettivi, ottenuti col mantenimento e l'esaltazione delle migliori tradizioni della cultura di queste terre, sono la promozione delle proposte formative per gli aderenti e la diffusione dell'educazione enologica nel consumatore finale. Mentre la lealtà, la solidarietà ed il rispetto reciproco sono i valori che i Confratelli perseguono e desiderano mantenere, considerandosi prima di tutto un gruppo di tecnici uniti da una comune passione e da un sentimento di amicizia.

L'impronta storica si vede anche e soprattutto nell'immagine comunicata, che vuole valorizzare le origini, perché il Valdobbiadene Docg sia riconosciuto dal consumatore in mezzo ai molti prodotti commerciali. Per rafforzare la fiducia nell'“originale”, numerosi eventi e iniziative scandiscono il calendario della Confraternita, tra rituali e investiture che si ripetono in maniera periodica a ogni anno dalla fondazione. Tra questi ricorre nel periodo autunnale la Selezione della Bottiglia, portavoce e simbolo di una cultura della qualità che la Confraternita persegue e appoggia in ogni sua azione.

Infine, inizia ufficialmente sabato 14 settembre sulle colline del Trevigiano patrimonio Unesco la prima vendemmia del Prosecco Conegliano Valdobbiadene Docg dopo l'abolizione dell'uso del glifosato come diserbante. Le tappe che hanno accompagnato la scelta di abolire il glifosato come erbicida sono iniziate nel 2011 con l'approvazione del Protocollo viticolo, un documento sottoscritto da una commissione di esperti presieduta dal Consorzio. Nel 2013 è arrivata l'esclusione di tutte le formulazioni contenenti prodotti a base Folpet, Mancozeb, Dithianon, e diverse altre sostanze consentite dalla legge. Il processo è proseguito nel 2016 con la messa al bando di altri prodotti. Infine nel 2018 i 15 Comuni appartenenti alla Denominazione hanno deciso di vietare il glifosato a partire dalla vendemmia 2019.