Prosecco e Spumante: non solo brindisi, le bollicine volano tutto l’anno

Tra le tradizioni di fine anno c’è anche quella di provare a stimare quante bottiglie di spumante verranno stappate in Italia e all’estero nel corso delle festività. Tra Natale e Capodanno 2022 – per la cronaca – si parla di poco meno di 375 milioni di bottiglie, per tre quarti esportate, con una crescita rispetto allo scorso anno del 6 per cento. Ma se gli spumanti italiani sono diventati nel tempo un fattore sempre più rilevante nelle dinamiche del vino made in Italy è proprio da quando il loro consumo e la loro vendita si sono progressivamente sganciati dalle festività.

Questo processo è avvenuto nel corso degli ultimi venti anni con una forte accelerazione negli ultimi dieci, in primo luogo grazie alla moda (anche questa italiana e molto esportata) degli aperitivi e dello Spritz ma anche del consumo col pasto o comunque sganciato dalle ricorrenze. E il principale effetto di questa dinamica emerge con chiarezza dai dati della produzione che è letteralmente esplosa. Secondo le cifre elaborate dall’Osservatorio dell’Unione italiana vini nel 2000 la produzione di spumanti in Italia era di 1,2 milioni di ettolitri (80 milioni di bottiglie) oggi è di 7,2 milioni (oltre 970 milioni). Nel 2000 le vendite di bollicine, in Italia, erano attorno ai 600mila ettolitri e oggi sono arrivate a oltre 2 milioni di ettolitri con un’incidenza sul totale dei consumi di vino del 15 per cento.

Un quarto dell’export di vino

Ma ancora più rilevante è il ruolo degli spumanti sull’export enologico made in Italy. Nel 2021 l’Italia ha esportato 4,9 milioni di ettolitri di sparkling (+200% sul 2010 contro +4% dei vini fermi) per un valore di 1,8 miliardi di euro (+310% contro +58% dei vini tout court). E quest’anno si punta a superare la soglia dei 2 miliardi di fatturato all’estero solo per gli spumanti. Ma soprattutto l’incidenza delle spedizioni di bollicine sul totale export di vino è passata dall’8% del 2010 al 23% del 2021 a volume, e dall’11% al 26% per i valori. Numeri che hanno inoltre mostrato un ulteriore trend di crescita nel 2022. Insomma, se non ci fosse stato il vero e proprio boom produttivo e di export di bollicine le performance del vino italiano in questi anni sarebbero state sensibilmente meno brillanti.

Le spedizioni di sparkling made in Italy sono storicamente concentrate in Usa, Regno Unito e Germania ma nel biennio 2019-2021 sono molto cresciuti gli sbocchi di Francia (soprattutto Prosecco, +25% valore), Paesi scandinavi, Canada (+23%), Polonia (+25%), Australia (+11%). Segno di un appeal che sta crescendo anche da un punto di vista geografico.

Oltre il Nord Est

Tornando ai dati produttivi, nell’ambito di una crescita che in volume dal 2000 a oggi è stata del 500% oltre l’80% degli spumanti italiani sono a denominazione d’origine con circa un centinaio di tipologie prodotte (ad esempio Prosecco Doc, Treviso, Trieste, Rosato, Trento Doc, Trento Doc Rosé, Riserva). A livello territoriale considerando il Prosecco come veneto di origine (nonostante grosse fette di produzione o di imbottigliamento avvengano in altre regioni come Piemonte e Friuli), la spumantistica italiana è prevalentemente concentrata nel Nord Est con 686 milioni di bottiglie prodotte nel 2021 e un peso sul totale dell'86%. A seguire il Piemonte all’8% (64 milioni di pezzi in gran parte legate all’Asti), poi Lombardia con Franciacorta (23 milioni cui vanno aggiunti quelli dell'Oltrepo pavese) e Trentino (con il Trento Doc) 2% per 14 milioni di bottiglie.