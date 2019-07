Prosecco, a Nordest la Brexit non fa paura di Micaela Cappellini

Teme la Brexit, il Prosecco? «Veramente, ad oggi le nostre vendite verso la Gran Bretagna stanno aumentando a un ritmo del 5 per cento. Magari è solo perché gli inglesi stanno facendo scorta. Ma io credo che ormai il Prosecco sia entrato nelle loro abitudini e che continueranno a comprarlo anche se Londra decidesse di uscire in maniera traumatica dall’Unione europea». Luca Giavi è il direttore generale del Consorzio di Tutela del prosecco Doc. Una delle realtà produttive più rilevanti del Nordest, che tra Veneto e Friuli Venezia-Giulia raccoglie oltre 1.200 aziende vinificatrici e raggiunge i 2,5 miliardi di euro di valore complessivo del prodotto al consumo.

Per il Prosecco, la Gran Bretagna vale molto: un terzo di tutte le bottiglie che vengono vendute all’estero prendono la strada di Londra. Eppure, l’eventualità dei dazi in caso di no deal non spaventa più di tanto i produttori: continueranno a comprare Prosecco, dicono, al massimo lo pagheranno qualcosa di più. La Brexit però li ha spinti a muoversi sulla strada della tutela dei marchi: «La Ue tutela le Doc - spiega Giavi - ora abbiamo registrato la nostra denominazione anche dal punto di vista privatistico, esattamente come stanno facendo gli altri consorzi delle grandi Doc italiane».

Quello del finto Prosecco è un tema anche a Londra: c’è chi stima, addirittura, che ogni cinque referenze a scaffale, una sia un fake. «Abbiamo avuto casi di finti prosecchi provenienti dall’Europa dell’Est - racconta Giavi - abbiamo visto etichette con scritto Pisecco. Ma il fenomeno più rilevante è quello dei prosecco-bar su tre ruote». Qualcosa di simile ad Apecar attrezzate, che girano tra le strade e per i parchi del Regno Unito all’ora dell’aperitivo. E spillano bicchieri di bianco frizzante che con il Prosecco non hanno niente a che fare.

Quello dell’aperitivo nei parchi, all’uscita dagli uffici, a Londra sta diventando una vera e propria moda. In un certo senso, è lo stesso Consorzio ad aver contribuito a diffonderla, organizzando a Regent Park uno dei festival più battuti della città, quello del Prosecco. L’edizione 2019 è andata in scena proprio la settimana scorsa.

C’è una cosa, però, che il tema Brexit-non Brexit ha insegnato alle aziende italiani produttrici di Prosecco. Ed è che nel mondo di oggi è fondamentale diversificare i mercati di sbocco di un prodotto: «Gran Bretagna, Stati Uniti e Germania, in ordine di importanza, rappresentano il 70% del nostro export - spiega il direttore generale del Consorzio - ma ormai dobbiamo considerare sia il Regno Unito che gli Usa alla stregua di Paesi a rischio cambio, e con in più situazioni politiche complesse. Così, come Consorzio abbiamo deciso di investire per incrementare la penetrazione del Prosecco in altri Paesi, e in particolare in due. Uno è la Russia, che è sì un mercato altalenante ma ama l’Italia ed è già abituata alle bollicine. E l’altro è la Cina, dove finora dico che abbiamo sbagliato strategia: puntare sull’abbinamento cibo-vino in questo Paese non paga, perché a tavola i cinesi non sono abituati a bere bevande né fredde né gasate. Meglio dire che il Prosecco fa parte a pieno titolo dello stile di vita occidentale, e se vogliono vivere all’occidentale allora non possono non berlo». Puntare sui party, insomma, e non sui ristoranti: ecco la nuova Via della Seta per i produttori del Consorzio.