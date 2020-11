Prosecco di Valdobbiadene Docg, insieme 72 cantine in un’unica vetrina online Per la prima volta produttori concorrenti si mettono insieme per promuovere produzione e territorio di L.Ben.

Foto Prosecco Col Vetoraz

Per la prima volta produttori concorrenti si mettono insieme per promuovere produzione e territorio

1' di lettura

Il business delle cantine conquista spazi sulla rete. E’ online Seccodocg.it, un portale che riunisce in un'unica vetrina virtuale tutte le aziende vinicole del Prosecco Docg a Valdobbiadene. L'iniziativa per la prima volta riunisce produttori concorrenti in unico contenitore che diventa veicolo sia della promozione del prodotto, sia del territorio. Il sito riunisce attualmente 72 su 83 cantine a Valdobbiadene e 102 prodotti. Sull’e-commerce per gli amanti del prosecco le bottiglie possono essere acquistate per “cartoni” misti quindi scegliendole da diverse cantine, con garanzia di consegna rapida e con un imballaggio studiato appositamente (ecologico, robusto e resistente per proteggere le bottiglie da agenti esterni e dagli urti).

Nel sito è disponibile anche un video con i consigli di un sommelier che spiega le caratteristiche del vino Docg e dispensa consigli e abbinamenti via mail.

Loading...

“Le difficoltà aguzzano l'ingegno- commenta Marina Montedoro, presidente dell'Associazione prosecco Conegliano-Valdobbiadene Unesco - e questo ne è un esempio. gli imprenditori veneti non amano piangersi addosso, in questo periodo complicato bisogna reinventarsi. Il valore Unesco del mostro territorio ci permette anche di fare squadra mostrando una delle zone più belle del Veneto. Il nostro obiettivo è ascoltare le esigenze delle aziende che hanno saputo rendere questo territorio cosi unico”.