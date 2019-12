Prosegue lo sviluppo della Opel Corsa-e Rally

Il programma di sviluppo della Opel Corsa-e Rally per la ADAC Opel e-Rally Cup procede senza intoppi: due esemplari dell'auto da rally elettrica stanno affrontando i test di durata presso il Centro Prove di Dudenhofen. «In questa prima fase le due auto macinano chilometri per ottenere la massima quantità di dati. Non esiste alcuna esperienza di auto rally elettriche a cui rifarsi, per cui inizialmente abbiamo dovuto affidarci a calcoli e simulazioni, che vengono gradualmente sostituiti dai dati reali. Ci stiamo concentrando inoltre sui carichi e sulla gestione della temperatura della batteria nelle condizioni tipiche delle prove rally e dobbiamo adattare il software» ha dichiarato Jörg Schrott, Opel Motorsport Director.

Gli ingegneri di Opel Motorsport si dedicheranno alla velocità dell'auto elettrica da 136 CV nella seconda fase dello sviluppo.

Dopo aver completato il quale si procederà alla costruzione di una vettura che servirà da modello per le auto destinate alla clientela. Opel prevede di costruire circa 20 esemplari per la stagione 2020/21, dei quali un massimo di 15 saranno consegnati ai team clienti in estate, in tempo per il primo evento di prova di luglio. La Opel Corsa-e Rally monta la stessa batteria dell'auto di serie da 50 kWh che permette un'autonomia di 337 km nel ciclo WLTP. Per ottimizzare l'autonomia per le prove rally sono previste tre modalità di guida: in “modalità competizione”, la massima potenza e la coppia massima sono disponibili.

Le auto elettriche vantano una coppia particolarmente elevata, per cui la “modalità pioggia” offre una curva della coppia adatta alle superfici scivolose. Nei trasferimenti tra una prova e l'altra e per raggiungere l'assistenza le squadre utilizzeranno la “modalità eco” orientata al risparmio di energia. È già possibile ordinare la Opel Corsa-e Rally, mentre ci si potrà iscrivere alla ADAC Opel e-Rally Cup 2020/21 a partire dal 15 dicembre 2019.