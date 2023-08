Proseguono i realizzi su St, più ombre che luci dai numeri di Apple

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - I numeri di Apple sull'ultimo trimestre, con i fattori di debolezza che superano quelli confortanti, si fanno sentire sulle quotazioni di Stmicroelectronics già sotto pressione nella seduta precedente a causa del tonfo del concorrente tedesco Infineon. Il colosso di Cupertino, infatti, che è il primo cliente di St con un peso sul fatturato stimato intorno al 16-17%, ha registrato ricavi in lieve calo a 81,8 miliardi (1% e terzo trimestre consecutivo in flessione) ma comunque in linea con le previsioni.

Gli analisti di Ubs sottolineano l'andamento debole delle vendite di iPhone (-2% ricavi a 39,67 miliardi, dato sotto le attese) e la flessione dei ricavi nel continente americano come i due primi fattori negativi mentre si aspettano che non ci sarà un'accelerazione nelle vendite di iPhone e nella crescita dei ricavi da servizi nel trimestre in corso (comparto che ha sostenuto l'ultima trimestrale). Il management di Apple invece si aspetta un trimestre ancora difficile per Mac e iPad ma in crescita per iPhone e servizi.

Per analisti pesa andamento debole parte hardware di Apple

Intermonte sottolinea come non sia una notizia positiva per St l'andamento debole della parte hardware di Apple anche se il trend sembra in miglioramento e quindi per il momento non ci si aspetta particolari impatti per il gruppo dei chip. Gli analisti di Equita sim segnalano inoltre la performance a Wall Street (-6,7% in premercato) del concorrente di St sui microcontrollori Microchip che dopo un trimestre in linea con le attese ha fornito una guidance leggermente inferiore al consenso per i ricavi dei successivi tre mesi.