Prosiebensat, il fondo Kkr acquista il 5,2% e diventa terzo azionista Il fondo di private equity Kkr ha rilevato una quota del 5,2% nell’emittente tedesca ProSiebenSat.1 Media, tornando nell’azionariato della società di Andrea Biondi

(IMAGOECONOMICA)

1' di lettura

Un rientro, perché dell’emittente tedesca fino al 2014 era stato l’azionista di controllo insieme con il fondo Permira. Ritorno di fiamma per il fondo di private equity Kkr nei confronti di Prosiebensat.1 Media, di cui ha rilevato una quota del 5,2 per cento. «Abbiamo deciso di reinvestire in ProSiebenSat.1 sulla base della convinzione che i mercati stiano attualmente sottovalutando la società», ha detto alla Reuters un portavoce di Kkr. «Lo vediamo come un investimento finanziario».

Leggi anche Mediaset rafforza la presa su Prosiebensat

Nel dettaglio, Kkr detiene direttamente azioni pari al 3,21% del capitale oltre ad un 2% detenuto tramite strumenti finanziari. E con questa operazione Kkr si pone come terzo investitore dopo Mediaset che il mese scorso ha incrementato la propria partecipazione in ProSieben al 24,2% e dopo l’investitore ceco Daniel Kretinsky che attraverso la Czech Media Invest (CMI) detiene una partecipazione del 10%.

«Consideriamo un segnale positivo il fatto che, oltre a Mediaset e CMI, altri attori del mercato vedano ProSieben come un investimento interessante, anche in un momento di crisi», ha affermato ProSieben in una nota.

Di sicuro la mossa di Kkr andrà a questo punto monitorata. In Germania Kkr è diventato il primo azionista di Axel Springer. E lo scorso mese di novembre gli analisti di Oddo-Bhf avevano segnalato la possibilità che Kkr muovesse su ProsiebenSat.1, per dare vita a un big nazionale, prefigurando però anche la possibilità di un’alleanza con Mediaset.