Prosiebensat, lascia il ceo Max Conze «avversario» di Mediaset

Che però da maggio 2019 a oggi è arrivata a sfiorare il 20% della società, con dall’altra parte l’imprenditore ceco Daniel Kretinsky – che con Mediaset avrebbe avuto secondo i rumors vari incontri nei mesi scorsi – salito al 10,01%.

I media tedeschi per primi hanno immaginato un asse fra i due ma non conciliabile con la strategia di Conze che stava spostandosi dal core business dell’entertaiment tv.

Basti pensare che i conti 2019 si sono chiusi con un “non-tv core advertising business” in crescita del 12% rappresentando il 52% dei ricavi del gruppo, un ebitda adjusted di 872 milioni (-14%) e una piattaforma streaming Joyn che ha chiuso con oltre 7 milioni di utilizzatori. «La trasformazione di Prosiebensat.1 in un gruppo digitale diversificato sta facendo grandi progressi», spiegava l’allora ad Conze aggiungendo che l’intenzione era quella di «crescere in modo sostenibile e aggiungere valore». In quel quadro Prosiebensat aveva annunciato di rilevare assieme alla General Atlantic - partner di minoranza nella jv e-commerce NuCom – The Meet Group «per creare un player globale leader nel segmento degli appuntamenti online». Una scommessa da 500 milioni di dollari di enterprise value con l'obiettivo, evidente, di espandersi anche in altri settori.

Una strategia che mal si conciliava con la traiettoria di Mediaset che punta a creare un polo tv paneuropeo basato sulla holding Mfe, Vivendi permettendo. Nell'ultima presentazione agli analisti, lo stesso cfo di Mediaset Marco Giordani, aveva ribadito la volontà del gruppo italiano di procedere a una aggregazione con Prosiebensat e aveva rimandato ogni decisione alla presentazione del nuovo piano. Ora la svolta. Che elimina gli ostacoli sulla strada che collega Cologno alla Germania.