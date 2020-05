Prosiebensat vola in Borsa, arriva sui massimi da febbraio dopo ingresso Kkr

(IMAGOECONOMICA)

Prosiebensat vola del 15% alla Borsa di Francoforte e torna ai massimi dal mese di febbraio sopra gli 11 euro per azione. A innescare il balzo del titolo, che nelle ultime due settimane era già risalito del 27% sulla scia del rafforzamento di Mediaset nel capitale e di ricoperture in vista dell'assemblea di inizio giugno, è stato l'ingresso tra gli azionisti rilevanti del fondo KKR che ha acquistato una posizione complessiva del 5,2% tra quote dirette e strumenti finanziari. L'investimento del fondo avviene in un momento cruciale per il rilancio del broadcaster tedesco: Mediaset negli ultimi mesi è diventato primo azionista con il 24,9% dei diritti di voto e con dichiarati intenti di aggregazione. Czech Media Invest, dell'imprenditore ceco Daniel Kretinski e di due investitori slovacchi (Patrick Tkac e Roban Korbacka), si è posizionata al 10%. Sotto il profilo industriale l'uscita dell'ex ceo Max Conze è coincisa con un dietrofront strategico per tornare a focalizzare le attività sul business tradizionale.

Ritirate le stime per il 2020

Inoltre, a causa dell'emergenza Covid-19, le attività sono state fortemente impattate e già nella seconda parte di aprile il nuovo management ha ritirato le previsioni per il 2020 e, nella nota diffusa la scorsa settimana con l'approvazione della trimestrale, ha dichiarato l'impossibilità di fornire stime sul secondo trimestre e sull'intero 2020. Nel mese di aprile i ricavi pubblicitari televisivi sono calati del 40% e il gruppo ha provveduto a intervenire sugli investimenti prevedendo una riduzione di 50 milioni nelle spese di programmazione.

In rialzo anche Mediaset a Piazza Affari

Alla Borsa di Milano le azioni Mediaset guadagnano due punti percentuali. Domani sera il cda del gruppo approverà i conti trimestrali: il consensus degli analisti indica una raccolta pubblicitaria in Italia del periodo gennaio-marzo in calo del 14,3%, ricavi per 432 milioni di euro (492 un anno fa) e costi operativi a 467 milioni di euro (480) con un conseguente risultato operativo negativo per 35 milioni (+11,9). Ma l'attenzione, sul tema Prosiebensat, riguarda i messaggi che arriveranno giovedì mattina nella presentazione alla comunità finanziaria da parte del cfo Marco Giordani: nell'ultimo incontro con gli analisti, il manager aveva evidenziato le divergenze con Conze sulla aggregazione tra le due società e l'interesse di Mediaset a una alleanza sul core business. L'uscita di Conze e il nuovo focus strategico sembrano aver allineato la direzione di marcia di Prosiebensat con quella di Mediaset.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)