Prosiebensat1 corre in Borsa con Mediaset primo azionista al 15%

(REUTERS)

Scatto del titolo Prosiebensat1 Media a Francoforte: le azioni mettono a segno un rialzo superiore al 4%, dopo che ieri avevano registrato un +2,3%. Ieri in una nota Mediaset Espana ha annunciato di aver acquisito una quota del 5,5% in Prosiebensat1 portando quindi la quota del gruppo al 15,1% dal 9,61% diventando così il primo azionista del gruppo. Ben comprata anche Mediaset a Piazza Affari.

L`investimento ha l`obiettivo di rafforzare il progetto Media for Europe, nel quale dovrebbero confluire i maggiori broadcaster europei, considerando la dimensione per la FTA (canali satellitari in chiaro) un elemento molto importante per competere in futuro. L`obiettivo di Mediaset è quindi rafforzare i legami con Prosiebensat1 di cui è il primo azionista. «Andrà verificato - scrivono gli analisti di Equita - se Mediaset chiederà di entrare nel cda di Prosiebensat1 (come riteniamo probabile) e soprattutto, una volta completata la fusione di Mediaset e Mediaset Espana in MFE, quale tipo di collaborazione o integrazione sarà proposta a Prosiebensat1».

(Il Sole 24 ore Radiocor)