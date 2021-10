Prospetto light, accoglienza tiepida: strumento nel radar di tre quotate

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il prospetto Ue della ripresa debutta sul mercato con l’obiettivo di migliorare l’accesso a nuove risorse finanziarie da parte delle imprese pronte a sfruttare le opportunità offerte dalla ripartenza. La prima ad adottarlo in Italia è stata Safilo, in occasione dell’aumento di capitale da 135 milioni lanciato la scorsa settimana. La nuova tipologia di prospetto è caratterizzata da una forma breve che, nelle intenzioni del legislatore europeo, dovrebbe risultare facile da produrre per gli emittenti...