Prosus rilancia a 5,1 miliardi di sterline l’offerta per Just Eat Il gruppo olandese tenta in questo modo di impedire la fusione del gruppo britannico con Takeaway.com di Radiocor

(Reuters)

1' di lettura

La battaglia per il controllo della britannica Just Eat, attiva nel promettente comparto della consegna di cibo pronto, sale di tono. L’olandese Prosus ha alzato a 5,1 miliardi di sterline la sua offerta su Just Eat dalla precedente offerta di 4,9 miliardi (740 pence in contanti per azione contro i 710 precedenti) annunciata in ottobre.

Prosus cerca di impedire la fusione di Just Eat con l’antagonista olandese Takeaway.com, che in luglio ha presentato un’offerta con scambio azionario da 731 pence per azione che però ha risentito, in questi mesi, del calo dei corsi della piazza olandese. L’offerta di Prosus, una controllata del gruppo sudafricano della tecnologia Naspers, è valida fino al prossimo 27 dicembre e le condizioni sono cambiate: sarà sufficiente l’adesione di azionisti Just Eat pari al 50% del capitale più una azione (75% la quota prevista in precedenza per la validità dell’offerta). Il cda di Just Eat si è già pronunciato contro l’iniziativa di Prosus e continua a caldeggiare quella di Takeaway.com.