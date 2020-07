Proteggere le banche dall’avvento delle valute digitali: si può fare

Inoltre una CBDC che fosse perfettamente intercambiabile con i depositi bancari a vista renderebbe il fenomeno della fuga di capitali molto più immediato e preoccupante, in quanto il risparmiatore avrebbe la possibilità di un trasferimento istantaneo della liquidità verso la banca centrale al minimo accenno di stress su singoli istituti o su tutto il sistema bancario.

Infine, una CBDC che sostituisca perfettamente i conti di deposito delle banche ingigantirebbe il ruolo della banca centrale all'interno del sistema economico. Infatti, a fronte di una crescita esponenziale delle poste di bilancio passive rappresentate dai nuovi conti di deposito la banca centrale dovrebbe espandere il proprio attivo prevedendo nuove forme di investimenti: partecipazioni azionarie e magari anche prestiti diretti. Si tratterebbe di un accentramento eccessivo dei ruoli tipici di risk management delle banche che sfocerebbe in distorsioni ed inefficienze nell'allocazione delle risorse.

Una soluzione all’impasse: il tiering applicato alle valute digitali

Le autorità monetarie si trovano di fronte ad un trade-off chiaro: la disintermediazione del sistema bancario non è un fenomeno desiderabile, ma è quasi impossibile progettare una valuta digitale che non invada il “campo da gioco” delle banche commerciali. Una possibile soluzione al problema, semplice e dall'ottimo potenziale viene proposta in un paper BCE di recente pubblicazione. Gli Autori ripropongono l'idea del tiering, già applicata con successo nel caso delle riserve in eccesso delle banche presso la BCE. Dal 1° novembre 2019 infatti un ammontare di riserve pari a 6 volte la riserva minima obbligatoria detenuto sui conti correnti presso le banche centrali nazionali è esentato dal pagamento del tasso del -0,5%, che rimane invece dovuto per le somme in eccesso e per quelle detenute sui conti di deposito.

Lo stesso principio - che prevede in sostanza due tassi di interesse - è stato esteso ai nuovi prestiti T-LTRO III che discriminano tra tassi di prestito (fino al -1%) e tasso di deposito (fermo allo -0,5%), per garantire il trasferimento di ulteriore liquidità all'economia reale.

Nel caso delle valute digitali, il tiering si applicherebbe sul conto corrente universale acceso presso la BCE. Fino ad una certa soglia (ipotizziamo 3.000 €), le somme depositate presso questo conto sarebbero remunerate al tasso dello 0%, emulando in digitale la funzione che ha adesso il contante. Oltre questa soglia però, i depositi in E-Euro presso la BCE sarebbero penalizzati da un tasso di interesse negativo, magari crescente. In questa maniera si scoraggerebbe esplicitamente l'accumulazione di risparmio privato presso la BCE, salvaguardando il ruolo svolto dal sistema bancario che dovrebbe intercettare l'eccesso di risparmio attraverso l'offerta di servizi finanziari evoluti.