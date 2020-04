Fase 2 in Francia: proteggere, testare, isolare. Dall’11 maggio ripartenza graduale

Caffè e ristoranti chiusi almeno fino a giugno

Caffè, bar e ristoranti, invece, resteranno chiusi, così come non potranno riaprire i battenti cinema, teatri, grandi musei e centri commerciali: a fine maggio il Governo valuterà l'eventuale riapertura. Le spiagge non saranno accessibili almeno fino al primo giugno e fino a settembre non si terranno eventi, come i festival, che normalmente attirano più di 5mila persone. Stop definitivo, fin d'ora, anche alla stagione agonistica 2019-2020 degli sport professionistici, in particolare quella del calcio.

Aperture graduali per le scuole

Sul fonte scolastico, dall'11 maggio è prevista la riapertura molto graduale delle scuole materne ed elementari, “su base facoltativa”, ha spiegato Philippe al Parlamento. “In un secondo tempo - ha aggiunto - dal 18 maggio, ma solo nei dipartimenti in cui la circolazione del virus è molto debole, potremo immaginare di aprire le medie”. Quanto ai licei, “decideremo a fine maggio se potremo riaprirli, a cominciare da quelli professionali”. I luoghi di culto e le chiese potranno restare aperti, ma il Governo francese invita i religiosi a non organizzare funzioni e cerimonie prima del 2 giugno. I funerali continueranno ad essere possibili con un massimo di 20 persone.

Mascherine, scorte per tutti

Come in Italia, anche in Francia uno dei nodi della “fase 2” ormai alle porte sono le mascherine individuali, fondamentali per proteggere i cittadini nel graduale ritorno alla normalità. Nel suo intervento, il premier francese ha garantito che le scorte saranno sufficienti “per far fronte ai bisogni a partire dall'11 maggio”, nonostante la grave penuria registrata nelle ultime settimane, al punto che le poche mascherine disponibili sono state a lungo riservate al solo personale sanitario e ad alcune categorie fragili della popolazione.

Ancora smart working per almeno tre settimane

La Francia manterrà il tele-lavoro come forma prevalente almeno per altre tre settimane. Se non sarà possibile adottarlo o proseguirolo andranno incoraggiati gli orari di lavoro scaglionati per evitare affollamento dei mezzi di trasporto e diminuire le presenze simultanee nello stesso spazio. Le persone che risulteranno positive ai test del coronavirus, ha spiegato il premier ai parlamentari francesi, “avranno la scelta” tra mettersi in isolamento nel proprio domicilio per 14 giorni o isolarsi in un luogo messo a disposizione, in particolare gli alberghi requisiti a questo scopo. L'utilizzo della app StopCovid per il depistaggio dei contatti di una persona affetta da Covid, che anche in Francia ha suscitato perplessità e critiche come da noi, sarà invece oggetto di un dibattito e di un voto specifico all'Assemblea Nazionale.

