Protego, il portale Made in Italy che protegge dal coronavirus

Consentirà ad aziende, istituzioni e locali di riaprire in sicurezza di Marco Morino



Consentirà ad aziende, istituzioni e locali di riaprire in sicurezza

3' di lettura



Per assicurare la ripartenza del sistema economico e sociale bisogna sconfiggere la paura e il pericolo del contagio. La startup Integrated Protection Systems 4 srl lancia sul mercato un dispositivo Made in Italy, chiamato Protego, che misura la temperatura corporea, sanifica e igienizza le persone in totale sicurezza. «Grazie a Protego, si potrà abbattere quello che forse è il più grande limite della ripartenza: la paura

degli altri» spiega l’azienda.

Protego è una cabina/portale interattivo che, proprio come i metal detector delle banche, installata ai punti di accesso dei luoghi chiusi, filtra gli ingressi sulla base della temperatura corporea disinfettando in modo sicuro tutti quelli che l’attraversano. In questo modo, abbinata all’utilizzo dei normali dispositivi di protezione (guanti e mascherine) si avrà la sicurezza di non compromettere un ambiente sanificato tramite la veicolazione di virus, batteri e spore dall’esterno. L’azienda garantisce un abbattimento della carica batterica e virale di oltre il 90%. La cabina igienizzante è stata disegnata dall’architetto Fabio Rotella.

Cosa fa Protego

La cabina Protego dopo aver misurato la temperatura corporea a distanza a chi si appresta a entrare grazie a un termoscanner digitale, consente l’accesso solo al di sotto del limite di guardia, convenzionalmente individuato dall’Oms nei 37,5 gradi. Una volta dentro e prima di entrare nei luoghi, la cabina, in costante collegamento con la sicurezza del locale e con una centrale operativa con autorizzazione prefettizia (da cui è monitorata grazie a telecamere, microfoni ed una piattaforma digitale), disinfetta e sanifica, grazie a dei nebulizzatori elettronici l’ospite, i suoi indumenti e le calzature. In 10 secondi all’interno della cabina si completa il processo di sanificazione, senza provocare danni alle persone e alle cose che indossano e trasportano. Il nebulizzatore infatti emana un prodotto che rispetta il ph della cute ed è in grado di abbattere la carica batterica e virale prima di riaprire le porte della cabina.

«Protego - spiega ancora l’azienda - è stato sviluppato per ripartire in sicurezza grazie a un sistema integrato in cui si fondono tecnologia e creatività Made in Italy. La scelta è quella di abbinare estetica e sicurezza in un unico dispositivo affinchè Protego diventi complementare alla location in cui è stato installato».