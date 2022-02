Proteine alternative, crescono gli investimenti nel food tech

Per sostenere la “trasformazione delle proteine” occorre effettuare una quantità significativa di investimenti lungo tutta la catena del valore. La maggior parte dei finanziamenti è attualmente diretta verso aziende che gestiscono tutta la filiera, permettendo loro di mantenere il controllo della qualità mentre sperimentano nuove tecnologie. Tuttavia, con l’evoluzione del business, emergeranno due tipi di strategie di investimento. La prima è a livello tecnologico: un’azienda che risolve una specifica sfida tecnologica (come l’aromatizzazione) diventerà quasi certamente l’azienda di riferimento per quella specifica fase lungo la catena del valore, e altre aziende potranno adottare la nuova tecnologia nei loro processi.

La seconda strategia è a livello di piattaforma, in cui società ben finanziate costruiscono piattaforme industriali generiche e capital intensive per servire interi mercati (come l'estrusione). In questo caso le aziende non adottano una tecnologia specifica ma si legano direttamente al fornitore per una logica di costo.

Le proteine alternative rappresentano un settore in rapida crescita che ha portato diversi livelli di innovazione nel settore alimentare; inoltre, ci si aspetta ancora di più nel medio/lungo termine. Il settore ha anche di conseguenza attirato, negli ultimi anni, interesse e investimenti da parte della comunità del Venture Capital: nel 2020 il valore degli investimenti ha superato i 3,5 miliardi di euro e il 2021 è proiettato verso il raggiungimento dei 4,5 miliardi di euro ( dati Dealroom, aprile 2021).

Dato lo stadio ancora “acerbo” delle tecnologie e i capitali richiesti per la ricerca e sviluppo delle aziende nel settore, il volume del mercato privato supera di gran lunga quello delle società quotate. Si prevede, di conseguenza, che nei prossimi anni le opportunità legate al mercato regolamentato aumenteranno considerevolmente, in quanto molte di queste aziende private dovranno quotarsi. I verticali sono classificati principalmente nei seguenti raggruppamenti: carne e pesce a base vegetale, carne e pesce “creati o coltivati” (in laboratorio) con cellule animali, uova e “latticini” vegetali, alimenti a base di insetti. Secondo Dealroom, i maggiori investimenti privati finora sono stati nella carne vegetale (2,1 miliardi di euro), nei “finti latticini” e nelle “uova vegetali” (1,7 miliardi di euro) e negli insetti per il consumo animale (589 milioni di euro, dati Dealroom, aprile 2021).

Gli alimenti a base di proteine alternative a base vegetale hanno beneficiato finora di un chiaro vantaggio competitivo come first mover nel mercato, e in termini di velocità di commercializzazione, costo del prodotto e aspetti normativi, mentre i prodotti “coltivati” in laboratorio hanno un maggiore potenziale a lungo termine che potrebbe alla fine rivaleggiare con le opzioni a base vegetale, ma con notevoli sfide tecnologiche da superare prima di allora.