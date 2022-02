Proteine alternative: «Prodotti ingannevoli che minacciano i pilastri del made in Italy»

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La zootecnia italiana non ci sta a restare sul banco degli imputati e respinge colpo su colpo le accuse e le responsabilità che, ormai da qualche anno e con continuità, le vengono mosse. Accuse che riguardano il proprio impatto ambientale e che non tengono conto degli sforzi e degli ingenti investimenti effettuati negli anni e lungo la filiera per migliorare i parametri di sostenibilità green. Senza dimenticare le accuse sul piano alimentare che puntano il dito contro l’eccessivo consumo di carne e che non tengono conto dei differenti stili di vita (in Italia il consumo pro capite di carne ammonta a circa 50 chilogrammi contro i 150 degli Stati Uniti) mettendo così in discussione un pilastro dell'alimentazione che da secoli – tra carne, latte e derivati – rappresenta per i consumatori la fonte primaria di proteine nobili.

Allevatori, trasformatori, industriali delle carni e del settore lattiero caseario respingono quindi il ricorrente fuoco di fila di critiche che lasciano prefigurare per il comparto una parabola simile a quella vissuta anni fa dal settore della pesca europea che ha portato una sostanziale dismissione e la conseguente copertura dei fabbisogni con le importazioni. Per carne e latte occorrerebbe quindi ricorrere ad acquisti dall’estero (spostando solo di latitudine il presunto impatto ambientale) oppure a prodotti sostitutivi (da hamburger, bistecche e “latti vegetali” fino alla carne sintetica) realizzati da multinazionali del food e della farmaceutica, che promettono benefici sul piano della salute umana e della sostenibilità ambientale tutti da dimostrare.

Senza dimenticare i valori economici in campo. La zootecnia italiana nel complesso vanta un giro d’affari di oltre 46 miliardi di euro (10 circa ciascuno tra allevamento e trasformazione industriale per i settori bovino, suino e avicolo ai quali vanno aggiunti i 16,5 miliardi del comparto lattiero caseario). Aspetto quest’ultimo che pone un fondamentale tema di sostenibilità economica viste le pesanti ricadute di fatturato e occupazionali che una crisi della zootecnia comporterebbe.

«La zootecnia italiana – commenta il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini – vanta dati sulle emissioni inferiori alla media europea e del 50% più bassi di quella globale. E questo grazie a grandi investimenti effettuati in Italia per rendere le stalle più efficienti e sulla produzione di biogas e biometano. In secondo luogo, non è vero che i prodotti ultraprocessati che vengono proposti come sostitutivi di latte e carni, siano neutrali sotto il profilo ambientale perché per essere realizzati richiedono grandi quantità di energia e di acqua. Infine, la sostituzione di carne e latte con i loro aspiranti succedanei può produrre conseguenze devastanti sui territori, privando intere aree di un importante presidio e distruggendo un’economia che sostiene in Italia migliaia di famiglie».

«L’attacco alla sostenibilità del cibo naturale è una grande fake news – aggiunge il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti – qualsiasi prodotto agricolo è legato alla sostenibilità e alla tutela dell’ambiente. Pensiamo alla circolarità e alla produzione di energia rinnovabile che molte aziende zootecniche hanno realizzato partendo dagli scarti di lavorazione. Un processo difficilmente replicabile da altri settori. In più preoccupa la destrutturazione produttiva all’orizzonte in Europa che rischia di scollegare la produzione dai territori e promuovere il cibo sulla base di diete globali».