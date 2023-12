Proteo Engineering spinge la fabbrica 5.0

Ascolta la versione audio dell'articolo

È una scalata a suon di intelligenza artificiale quella che sta riposizionando Proteo Engineering, marchio storico di impiantistica e automazione industriale di Spilamberto, nel Modenese, tra i principali partner strategici della manifattura emiliana per la rivoluzione 5.0. Una scalata diventata velocissima negli ultimi cinque anni, da quando il Gruppo Marchesini - tra i top player della packaging valley – è entrato nel capitale, prima in minoranza poi arrivando gradualmente all’80% delle quote. Destinata ora a un’ulteriore accelerazione: il gruppo ha messo a terra un piano di investimenti da 20 milioni di euro in tre anni in digitalizzazione e intelligenza artificiale, che ha in Proteo la sua testa d’ariete.

Archiviata la parentesi pandemica con un raddoppio del fatturato negli ultimi due anni, da 20 ai 40 milioni di euro di preconsuntivo 2023, l’azienda modenese ha davanti a sé prospettive di crescita a doppia cifra, anno su anno, e un programma serrato di assunzioni: «Siamo passati dai 46 dipendenti nel 2018 agli attuali 70 e abbiamo aperto la selezione di un’altra decina di profili, per arrivare a 80 dipendenti nel 2024. Tre su quattro dei nuovi ingressi sono figure Stem. Contando i collaboratori che lavorano quotidianamente con noi saliamo a 150 persone, il 60% delle quali ingegneri specializzati in nuove tecnologie e oltre la metà under 35, insomma nativi digitali», spiega Andrea Savigni, responsabile commerciale di Proteo Engineering e seconda generazione alla guida dell’azienda, fondata dal padre Marco e altri quattro soci nel 1986 con il nome Proteo Castelvetro e diventata il riferimento nel vicino distretto della ceramica per l’automazione dei processi.

Andrea Savigni. Responsabile commerciale di Proteo Engineering e seconda generazione alla guida dell’azienda, cofondata dal padre Marco

«Il nostro è stato un amore a prima vista – racconta Pietro Cassani, Ceo di Marchesini Group e vicepresidente di Proteo Engineering -. Avevo già avuto a che fare con Savigni e la sua squadra nella mia precedente carriera nel settore meccano-ceramico e mi aveva colpito il fatto che costruttori tedeschi si affidassero a una Pmi di Spilamberto per l’automazione dei forni: è davvero raro che i tedeschi comprino hardware e software dagli italiani, se non costretti perché sono il meglio presente sul mercato!». La decisione del Gruppo Marchesini di entrare nel capitale è «stata presa a tavola in poche ore – prosegue Cassani - saputo che alcuni soci volevano uscire e che c’era un competitor pronto a rilevare gli asset con una logica finanziaria, non industriale. In Marchesini soffrivamo la carenza di softwaristi, profili fondamentali per la personalizzazione delle linee di confezionamento su specifica del cliente. Questa alleanza è strategica, perché sono le risorse umane l’asset competitivo per crescere. Come casamadre rappresentiamo comunque una fetta minoritaria del fatturato di Proteo, circa un 20%, l’azienda continua a muoversi liberamente sul mercato. Io siedo in Consiglio e mi occupo di strategie, i vecchi soci rimasti e i manager che detengono le quote di minoranza gestiscono in modo autonomo il business e questa libertà è un prezioso valore aggiunto anche per Marchesini».

Pietro Cassani. Ceo Marchesini Group e vicepresidente Proteo Engineering

La logica di compartecipazione della filiera di fornitori - diventata un tratto distintivo del distretto del packaging emiliano studiato nei manuali di economia - si sta allargando a nuovi anelli. Proteo Engineering, che oggi ha due sedi e un magazzino a Spilamberto, ha infatti acquisito a sua volta quote di maggioranza della bolognese M-Point (sviluppo software PLC, soluzioni di AI e motion control, con un team di ingegneri e tecnici specializzati in informatica industriale) e di Cat Progetti (altro nome storico bolognese dell’automazione, tra quadri elettrici e tecnologie di monitoraggio dei processi). Mentre Marchesini Group è entrato nell’ex spin-off dell’Alma Mater Eyecan, che nel segmento della computer vision ha brevettato le “neural twin”, i gemelli neurali, versione avanzata di gemelli digitali in cui robot addestrati da altri computer riconoscono e selezionano oggetti reali. Una squadra che oggi ha pochi competitor in quanto a competenze di sensoristica, intelligenza artificiale, IoT, robotica industriale e collaborativa, che calamita partnership e ha anche gioco più facile nell’attirare e trattenere giovani talenti.

Tra i partner di Proteo Engineering ci sono oggi softwarehouse internazionali come Wonderware (la piattaforma di big data aziendali, per raccogliere in tempo reale le informazioni generate da tutti i processi, creare un unico, grande database della smart factory e alimentare soluzioni di AI) e fornitori di tecnologie energetiche quale la Esco Co-Ver, poiché l’analisi di tutti i dati di processo combinata con l’uso dell’Ai in logica predittiva permette enormi risparmi sui consumi di energia e sulle emissioni inquinanti, nonché una grande efficienza nell’uso di fonti pulite. E Proteo sta cavalcando anche la conversione green, a partire dagli impianti fotovoltaici. «Digitalizzazione e sostenibilità sono davvero due facce dello stesso investimento 5.0, imprescindibile oggi per reggere la sfida di mercati sempre più complessi e di obiettivi climatici sempre più severi. Da esperti di power e automation siamo diventati acceleratori della “AI r-evolution” della fabbrica, dove l’AI significa visione artificiale, soluzioni predittive, supporto decisionale, trasferimento di competenze» rimarca Savigni, riprendendo il titolo del convegno che poche settimane fa, al Museo Enzo Ferrari di Modena, ha segnato il debutto della nuova Proteo Engineering 5.0 sulla via Emilia. Una regione dove si stima che il mercato dall’AI crescerà dai 30 milioni di euro del 2022 a oltre 50 milioni nel 2024. E dove oggi solo il 5,3% delle piccole aziende ha già adottato soluzioni evolute di intelligenza artificiale, contro il 25% delle grandi società.