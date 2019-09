Proteste sociali, dazi e rallentamento economico minacciano le aste asiatiche

4' di lettura

In uno scenario poco rassicurante le tre case d'asta Christie's, Sotheby's e China Guardian si preparano all'appuntamento autunnale con il mercato dell'arte. Inizia Christie's a Shanghai che ha appena chiuso l' Asian Art Week a New York con risultati interessanti.

Gli appuntamenti autunnali con le aste asiatiche (Hong Kong e Shanghai) si aprono in una situazione piena di incognite. L'ultima escalation della guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, con un aumento dell'imposta (al 15%) sull'arte e le antichità cinesi - dipinti, disegni, sculture, collage, stampe, oggetti d'antiquariato di oltre 100 anni e altri beni da collezione che entrano negli Stati Uniti sono soggetti alla nuova tariffa in vigore dallo scorso 1° settembre -, le proteste a Hong Kong iniziate lo scorso 9 giugno contro la legge sull'estradizione (in seguito ritirata) che in questi giorni ha segnato il 100esimo giorno di contestazione con scontri tra manifestanti e polizia diventati più volenti e, non da ultimo, il rallentamento economico globale e in particolare in Cina.

Gli ultimi dati mostrano che la crescita economica della Cina è rallentata al 6,2% nel secondo trimestre, la produzione industriale ha visto una crescita del 4,8%, l'aumento più debole degli ultimi 17 anni. Anche la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti ha iniziato a farsi sentire sull'economia di Hong Kong, con il Pil della città nel secondo trimestre in calo allo 0,5% su base annua. In questo scenario è improbabile che le prospettive per l'autunno possano migliorare.

Effetti. I disordini a Hong Kong hanno cancellato l'evento “The New Avant Garde” organizzato dall' Art World Forum Hong Kong , una piattaforma globale che mira a costruire un network tra professionisti dell'arte e business leader, in collaborazione con la casa d'aste Bonhams il prossimo 29 ottobre. Gli organizzatori, in un comunicato stampa molto conciso, hanno dichiarato che: . Uno scenario per nulla rassicurante.

Vaso di vetro del XVIII secolo, un tempo di proprietà del principe Gong della dinastia Qing, del valore stimato di 200 milioni di dollari di Hong Kong, sarà messo all'asta da Sotheby's in ottobre

Sotto il martello. I primi appuntamenti con le aste sono per il prossimo 21 settembre quando Christie's terrà a Shanghai, tre vendite dedicate, la prima «The Spirit Of China - Kweichow Moutai» con un'offerta di 121 lotti di bottiglie di Moutai dopo il suo debutto dello scorso anno. Conosciuto in Cina come “il liquore nazionale”, fatto da un grano chiamato sorgo rosso, Kweichow Moutai Co, Ltd, è la più famosa distilleria baijiu (liquori cinesi) del paese. Maotai è servito in tutti i banchetti statali cinesi e spesso viene dato come regalo diplomatico.