Kazakhstan, proteste soffocate. Putin manda 3.000 uomini

I 3mila paracadutisti russi

Le fonti ufficiali parlano di almeno 18 agenti di polizia uccisi - due di loro decapitati. Non danno bilanci delle vittime tra gli oppositori, che sarebbero almeno trenta, solo ad Almaty. Più di 2.000 gli arresti, mentre le forze speciali riprendono il controllo di aeroporti e palazzi del governo. Al loro fianco ora ci sono i contingenti della Csto, l’Organizzazione del Trattato di sicurezza collettiva che ha risposto all’appello di Tokajev: mercoledì il presidente kazako sembrava aver perso il controllo della situazione.

La rapidità con cui sono corsi in suo aiuto è inconsueta: è la prima volta che gli alleati della Csto (Russia, Bielorussia, Armenia, Kazakhstan, Kirghizstan, Tajikistan) osservano l’articolo del Trattato che li impegna alla difesa reciproca in caso di minacce esterne. Ampiamente documentati, sui notiziari di Mosca, partenza e arrivo tra le foreste innevate del Kazakhstan dei 3.000 paracadutisti russi che, spiega la Csto, «hanno già iniziato a eseguire i compiti assegnati». Proteggeranno «importanti strutture strategiche e aiuteranno le forze dell’ordine kazake a stabilizzare la situazione». A partire dal cosmodromo di Baikonur, Mosca ha consistenti interessi in Kazakhstan.

L’intervento dei russi

Tra questi Konstantin Kosacëv, vicepresidente della Camera alta russa, cita il lungo confine di 7.500 km - il secondo al mondo: «Per noi - spiega in tv - quel che succede in Kazakstan non è indifferente: la decisione della Csto è legittima. Che succederebbe se, Dio non voglia, i terroristi riuscissero a impadronirsi del potere?».

Nel parco più bello di Almaty, vicino alla cattedrale dell’Ascensione, la città rende omaggio ai caduti della Seconda guerra mondiale con un monumento ai soldati kazaki morti combattendo i nazisti alle porte di Mosca: «La Russia è grande - è scritto alla base del monumento - ma alle spalle di Mosca non c’è dove arretrare».

Il favore è stato ricambiato. E tuttavia secondo R.Politik, bollettino russo di analisi politiche, la chiamata di Tokajev non ha fatto piacere al Cremlino: «Li ha messi in una posizione scomoda, coinvolgendoli in un conflitto interno in cui la Russia non vorrebbe guastare i legami con nessuna delle parti coinvolte. Sarà una missione minima, senza coinvolgimento diretto nelle proteste di strada ma a protezione delle infrastrutture strategiche». Gli interessi russi in questa situazione sono piuttosto chiari, prosegue R.Politik: «Avere a che fare con un partner affidabile, per normalizzare la situazione. Mosca può lavorare con qualunque forza politica sia in grado di assicurare stabilità. Aspetterà di vedere il cavallo vincente, e lo aiuterà a ristabilire l’ordine».