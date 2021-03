Protezioni e accessori: comodità, stile e hi tech

2' di lettura

Anche per la stagione primavera/estate 2021, in attesa di belle notizie sul fronte pandemia, i produttori di caschi e abbigliamento non sono stati con le mani in mano e hanno messo a listino nuovi modelli per tutti i gusti e le tasche.

Shark Helmet propone l’ultima evoluzione della sua gamma di caschi modulari Evo, con il nuovo modello GT (a partire da 430 euro). Questo casco vanta una visiera VZ 250 di nuova generazione che è tra le poche ha rientrare nella classe 1 che garantisce una visuale senza distorsione. Per passare da jet a integrale ci pensa il sistema brevettato “Auto-up/ Auto-down” che permette la risalita automatica della visiera quando si alza o si abbassa la mentoniera. FF805 Thunder è il nuovo casco racing di LS2 (a partire da 500 euro). Interamente realizzato in carbonio regala un peso contenuto sotto il chilo mezzo. Viene proposto in tre calotte e sei taglie, dalla XS alla 2XL chiusura a doppio anello e sistema Emergency Release, che permette di sfilare facilmente l’interno del casco in caso di incidente. Nolan N70-2 X (a partire da 290 euro) è il primo casco crossover da strada e fuori strada sul mercato dotato di mentoniera protettiva amovibile. Volume contenuto, doppia omologazione P/J e visiera ultrawide sono alcune delle altre caratteristiche offerte.

Airoh aggiorna le grafiche del suo full-face ST.501 (300 euro) con le versioni Type Red Matt e Type Yellow Matt. Invariate le altre caratteristiche , tra cui il sistema di ventilazione che canalizza i flussi d’aria all’interno della calotta per una temperatura interna ottimale. Tra i brand emergenti spicca Nos Helmets , brand italiano, sviluppato dìcon la consulenza di pilota, nato in seno a Ber Racing (storico distributore di Arai,. La gamma 2021 comprende intgrali, jet e modulari. Tempo di celebrazioni per Momodesign, che lanca Fgtr Evo Anniversary (239 euro) una versione speciale (duemila pezzi) per i vent’anni del suo demi-jet di ispirazione elicotterista.

Sul fronte abbigliamento Tucano Urbano lanciala giacca corta Spencer (179 euro), con , una tasca (Mask Pocket) con mascherina porta-filtro posta all’interno del collo. Disponibile in 7 taglie, la parte esterna è Water Resistant (WR) in tessuto Ripstop che in pratica è un misto di poliestere/cotone con effetto cerato. Pensa principalmente agli scooteristi Hevik con la giacca stile bomber B-17 (129 euro) in omaggio al celebre bombardiere americano. Realizzata in nylon 500d ripropone i classici dettagli in maglia su collo, polsini e fondo giacca Segura Braddy (210 euro) è una giacca realizzata in Fibretech 600D, tessuto resistente all’abrasione e alle lacerazioni. Offre una fodera con filamenti in alluminio che aiutano a regolare la temperatura interna. Alla protezione degli arti inferiori ci pensa Dainese con i Trackpants (300 euro), adatti all’utilizzo quotidiano visto che sono realizzati in tessuto morbido . FireGun-2 GTX di Momodesign sono le scarpe “modello sneaker” per i motociclisti urbani. Malleolo, puntale e tallone sono protetti da inserti e rinforzi, mentre la stabilità del piede è garantita dalla doppia allacciatura con stringhe e fascia in velcro.