Protocollo Ance-sindacati, giro di vite sulla sicurezza nei cantieri Pnrr a Latina

È un accordo a cinque per stringere le maglie sulla sicurezza nei cantieri ma anche un modello innovativo, apripista sul fronte della salute e della «qualità sociale». Ruota intorno a questo filo rosso il protocollo siglato tra la Provincia di Latina, l’Ance territoriale e Fillea Cgil, Filca Cisl e e Feneal Uil locali: un accordo che «si applica a tutte le imprese aggiudicatarie di lavori pubblici presso la Provincia di Latina, con particolare riguardo anche alle opere rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, quale opportunità unica di trasformazione e sviluppo del territorio provinciale». E i cui principi saranno - è questo l’accordo - trasferiti nei contratti di aggiudicazione dei lavori.



Organizzazione del lavoro

Si parte dalla flessibilità tentando di prevederre «lavorazioni svolte con differenti regimi di orario su base settimanale e plurisettimanale, a squadre definite con sistemi ed orari con turni di lavoro alternati, a ciclo continuo, avvicendati o notturni». L’intesa, su questo fronte, fa riferimento soprattutto per le opere finanziate dalle risorse del Pnrr, per «realizzare gli interventi nel rispetto della salute e sicurezza dei lavoratori, delle imprese virtuose e di quanto previsto dal Ccnl di settore sottoscritto da Ance, Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil».

Consulenza sulla sicurezza

È l’articolo 3 del protocollo che stabilisce il ricorso, volontario, alle consulenze degli enti paritetici territoriali (Esel-Cpt locale) «per la consulenza sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». Su questo profilo saranno organizzate (con l’esclusioni di lavori al di sotto dei 150mila euro). almeno due visite delle autorità nei cantieri durante lo svolgimento dei lavori anche con l’ausilio delle rappresentanze sindacali: di qui saranno poi consegnate delle relazioni sulla situazione degli adempimenti sulla sicurezza «previsti dal dlgis 81/08, segnalando eventuali presenze di subappaltatori non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti o di personale non regolarizzato o non formato o non in possesso di badge». Inoltre a tutti i lavoratori del cantieri sarà somministrata una formazione di ingresso in materia di sicurezza. «La violazione dell'obbligo - recita l’articolo 4 del protocollo - determina l'impossibilità per i lavoratori di accedere ed operare nel cantiere».

Contratto collettivo

Tra gli elementi particolarmente innovativi l’applicazione «ai lavoratori dipendenti impiegati a qualunque titolo nei cantieri di cui alla presente intesa nella realizzazione di opere edili ed affini, anche in maniera prevalente, si applica il Ccnl del settore edile stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale». Il protocollo stabilisce poi che tutte le imprese in appalto e in subappalto assegnatarie dei lavori commissionati dalla Provincia di Latina dovranno attivare obbligatoriamente presso la Cassa Edile di Latina il badge di cantiere. Sarà cura dell'Ente Bilaterale sopra richiamato fornire tutti gli strumenti necessari per l'attivazione del badge di cantiere ed effettuare i relativi controlli. «A tal riguardo - spiega il protocollo - si precisa che con l'applicazione del badge di cantiere l'impresa consegue un importante sgravio contributivo in Cassa edile». Anche in questo caso la soglia dei lavori è fissata a 150mila euro.

Verifiche degli obblighi contributivi

È infine l’articolo 6 a incaricarsi di disciplinare la verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. E dunque «al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare la stazione appaltante provvederà, in occasione dell'emissione degli stati di avanzamento lavori e al termine degli stessi, alla verifica, con riguardo alla manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso l'avvenuto versamento dei contributi alla Cassa Edile tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva ovvero altro documento che comprovi l'avvenuto pagamento dei contributi agli enti previdenziali (Inps, Inail e Cassa edile ove dovuta)». Per vigilare sulla regolarità il protocollo prevede continui controlli per stati di avanzamento e «qualora la verifica - spiega l’intesa - dovesse evidenziare l'esistenza di irregolarità, alcuna somma sarà corrisposta all'impresa aggiudicataria o esecutrice fino a quando l'irregolarità riscontrata non sia stata eliminata».