Protocollo sport, stop squadra con 35% positivi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Blocco dell’intera squadra (di calcio, basket, volley o altro sport) se il numero di positivi è superiore al 35%; isolamento per i positivi e test continui per 5 giorni per i contatti ad alto rischio, con obbligo di indossare la FFP2 se non si effettua attività sportiva, indipendentemente dallo stato vaccinale. Sono questi gli elementi principali della bozza del nuovo protocollo anti-Covid portato dalla sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali, alla Conferenza Stato-Regioni.

Atteso il vaglio del Cts

Il protocollo deve passare per il via libera al Cts (che nutrirebbe però dubbi e chiederebbe una percentuale più bassa al 25%) e quindi vidimato dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Loading...

Il nodo del pubblico

In uno scenario di enorme incertezza sul fronte pandemia, il mondo dello sport cerca insomma punti fermi per provare a gestire al meglio i mesi critici per poi riprendere e quindi portare a termine i principali campionati, con più pubblico possibile.

Cinquemila persone negli stadi per due giornate

La questione più delicata riguarda il calcio, con la serie A che ha cercato di tenere la barra dritta ma si è scontrato con una dura realtà nella prima e seconda giornata di ritorno (trascinata fino ad oggi), tra un moltiplicarsi di contagi che ha portato a rinvii, proteste, ricorsi e recriminazioni. Per non parlare della questione spettatori, che per le prossime due giornate vedrà sugli spalti di serie A al massimo cinquemila persone. Serie B e C hanno scelto di fermarsi per un po’ ma per tutti una guida per la ripresa è indispensabile.

Coronavirus, per saperne di più Le mappe in tempo reale L’andamento della pandemia e la campagna di vaccinazioni sono mostrati in tre mappe a cura di Lab24. Nella mappa del Coronavirus i dati da marzo 2020 provincia per provincia. In quelle dei vaccini l’andamento in tempo reale delle campagne di somministrazione in Italia e nel mondo.

Le mappe: Coronavirus - Vaccini - Vaccini nel mondo Gli approfondimenti La pandemia chiede di approfondire molti temi. Ecco le analisi, le inchieste, i reportage della nostra sezione 24+. Vai a tutti gli articoli di approfondimento La newsletter sul Coronavirus Ogni venerdì alle 19 appuntamento con la newsletter sul Coronavirus curata da Luca Salvioli e Biagio Simonetta. Un punto sull’andamento della settimana con analisi e dati. Qui per iscriversi alla newsletter