Prototypes for Humanity ha scelto le 100 migliori innovazioni realizzate in 450 Università

Il mondo visto dai giovani innovatori è un crogiolo di problemi insostenibili, esternalità negative e inefficienze evitabili, che però possono essere alleviati con un uso non convenzionale e integrato di tutte le tecnologie a disposizione, anche se create per altri scopi. Il pianeta è visto come un ambiente naturale compromesso, mortificato dal proliferare di plastica negli oceani e dall’inquinamento e schiaffeggiato da eventi climatici estremi a cui bisogna sopravvivere senza potervi porre rimedio, creando oggetti multiuso salvavita in caso di alluvioni o incendi.

Gli esseri umani sono considerati con disincanto, con tutti i loro limiti (di salute, di dipendenza da droghe, di disabilità) e la tendenza a scatenare guerre, ma le tecnologie 3D, 4D e cyborg (cybernetic organism), gli apparecchi biomedicali hi-tech e le nuove frontiere della chimica e della farmaceutica possono alleviare le loro sofferenze o quelle causate ad altre persone.

Questo è lo scenario che si ottiene quando si selezionano i cento migliori progetti di innovazione e ricerca fra le eccellenze accademiche di tutto il mondo, realizzati dai più brillanti studenti e PhD e dai loro professori.

I protagonisti di Prototypes for Humanity

A realizzare il sogno di leggere nella mente dei giovanissimi ricercatori e scienziati più cool è il progetto Prototypes for Humanity, realizzato a Dubai, negli Emirati arabi uniti, sotto il patronato di Sua Altezza Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum (principessa della famiglia reale, presidente dell’Autorità per la cultura e le arti e membro del Consiglio di Dubai). Il progetto può contare sulla partnership e il ruolo propulsivo di attori chiave della regione, come il Dubai international financial centre, il principale hub finanziario per il Medio Oriente, l’Africa e l’Asia meridionale, la Dubai Culture & Arts Authority , ente dedicato alla cultura, alle arti, al patrimonio e alla letteratura nell’Emirato, A.R.M. Holding, società di investimento privata focalizzata su investimenti d’impatto sociale e Art Dubai Group, una partnership pubblico-privato che gestisce gli eventi culturali di maggior successo della regione. Forti le capacità attrattive, organizzative ed economiche, quindi, di un progetto che offre a tutti i partecipanti ospitalità e accesso a un networking di alto livello con il mondo accademico e aziendale, contatti con gli investitori, formazione imprenditoriale e un premio di 100mila dollari in totale per i migliori progetti in quattro ambiti: ambiente, salute, società e corporate solutions.

L’edizione 2022 al Dubai International financial centre

Non è un caso, dunque, che l’evento di Dubai sia diventato anche una grande piattaforma internazionale dedicata a selezionare le soluzioni più innovative e concrete ideate da universitari in tutto il mondo per affrontare le sfide più urgenti dell’ambiente, della salute e della società, mettendo in contatto mondo accademico, governi e aziende con le migliori startup e con i talenti emergenti.

La premiazione si è svolta a Dubai, alla presenza di tutti questi soggetti, più venture capitalist ed esponenti del Dubai International financial centre (sede dell’evento). Forte l'interesse anche da parte degli investitori per i cento progetti esposti e presentati da giovani e docenti università prestigiose come Stanford, Mit, Oxford, Cambridge, Harvard, Columbia, ETH di Zurigo, Tsinghua, fra le altre, e per l'Italia Naba (Nuova accademia di belle arti), Università degli studi di Roma Tre e Università di Trento. L’edizione 2022 ha avuto il record di università candidate da 25 nazioni africane e da altri Paesi economicamente emergenti fra cui India, Brasile, Indonesia, Messico, Turchia, che spiccavano per originalità e pragmatismo.

La presidente della giuria, Sua Altezza Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, in visita all'esposizione, accompagnata da Tadeu Baldani Caravieri

Il concept spiegato da Tadeu Baldani Caravieri

«Le 450 Università di questa edizione hanno a loro volta collaborato con più di 90 istituzioni scientifiche e creative internazionali, facendo di Prototypes for Humanity il più grande programma al mondo dedicato al talento accademico attraverso discipline diverse, alla ricerca di idee, progetti e innovazioni all’avanguardia che abbiano il potere di cambiare il mondo e di affrontare con un impatto positivo e concreto le sfide critiche del futuro, in particolare sociali e ambientali, che oggi riguardano tutti noi», ha dichiarato al Sole 24 Ore il direttore e fondatore del progetto, Tadeau Baldani Caravieri.

Il giudizio di Baldani Caravieri, cresciuto in una famiglia di origini italiane e sposato con un’italiana, è particolarmente rilevante, al pari del suo apporto per il successo della manifestazione, vista la sua grande esperienza sui fronti dell’innovazione e degli investimenti. Infatti, prima del Global Grad Show, evento predecessore di quello attuale di cui era al pari direttore, questo brillante brasiliano che vive a Dubai già lavorava in ambito Mergers & Acquisitions e supportava le startup nella loro crescita e nel fundraising. Anche adesso è un investitore con un portafoglio di partecipazioni in aziende hi-tech ad alto potenziale di crescita.

«Il Global Grad Show era nato nel 2015 come mostra incentrata sul design di innovazione – ha spiegato -. Con questa sua nuova identità, Prototypes for Humanity intende consolidare il suo obiettivo di diventare un catalizzatore di soluzioni concrete, di impatto tangibile, attraverso la ricerca. Il suo programma si è evoluto negli anni e oggi questa sua prima edizione si presenta come una piattaforma multidisciplinare e collaborativa ideata per creare alleanze strategiche e mettere in contatto governi e aziende pubbliche e private con le migliori startup, i talenti emergenti e le soluzioni più innovative nel settore dell'ambiente, della salute, della società e delle corporate solutions».

Nelle giornate della manifestazione, il pubblico e gli investitori hanno potuto apprezzare in profondità i migliori cento progetti selezionati per questa edizione 2022, partecipare ai talk e conoscere i quattro vincitori finali decretati dalla giuria, composta da figure chiave del governo, del settore privato, delle agenzie di sviluppo umanitario e da importanti esponenti del settore finanziario e creativo: la presidente, Sua Altezza Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, la ministra del cambiamento climatico e dell’ambiente degli Eau, Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Almheir, il Ceo del Difc, Arif Amiri, il capo dell’innovazione dell’Unicef, Kristoffer Gandrup-Marino, il fondatore e Ceo della società di consulenza di design industriale Hodges & Drake, Chris Drake, l’amministratore delegato di A.R.M. Holding, Mohammad Saeed Al-Shehhi.

«L’obiettivo era anche sensibilizzare su problemi globali, ispirare soluzioni concrete e avviare nuove collaborazioni tra università, imprese grandi e piccole, settore pubblico e privato – ha raccontato Baldani Caravieri - I progetti di quest’anno presentavano infatti soluzioni concrete e rapidamente utilizzabili per alleviare problemi urgenti e tangibili, quali il cambiamento climatico e gli eventi estremi che ne sono il risultato, la sicurezza alimentare, la scarsità d’acqua. Non sono mancate, inoltre, ipotesi di ricerca e attuazione di progetti per intervenire sul futuro a lungo termine, ad esempio sul fronte del carbon storage (il sequestro di anidride carbonica) che può produrre energia associabile a sistemi di accumulo efficienti».



Il ricercatore iraniano di Cambridge Mohammad (Omid) Saghafifar ha presentato il progetto “Carbon Capture Battery”, selezionato tra i vincitori

Carbon storage con batterie nel primo progetto vincitore

Alla fine, il premio di 25mila dollari ciascuno è andato a quattro progetti originali ed eterogenei, che hanno nella diversity dei talenti che li hanno espressi il loro punto di forza. Particolarmente rilevante, ai fini della sua finanziabilità, il progetto vincitore della categoria Corporate solutions: “Carbon Capture Battery”, presentato dalle università di Cambridge (in Gran Bretagna) e di Calgary (in Canada).

Si tratta di una soluzione per rimuovere l’anidride carbonica dall'atmosfera, grazie a una sostanza assorbente in fase di brevetto, generando al contempo energia da accumulare in una batteria altamente efficiente, in grado di immetterla nella rete elettrica quando il prezzo è più elevato e rendendo l'intero processo redditizio. La soluzione è stata presentata da due ricercatori iraniani, Mohammad (Omid) Saghafifar e Seyed Mojtaba Hashemi, il primo in attesa della cittadinanza britannica e il secondo nato in Canada.

«Ci siamo conosciuti in ambito accademico – ha raccontato Saghafifar, che dopo il PhD è diventato ricercatore associato a Cambridge –: uno stava lavorando alla carbon capture, che può alleviare il riscaldamento globale eliminando dall’atmosfera un gas clima-alterante, l'altro stava sviluppando una batteria altamente efficiente. Le due soluzioni erano complementari e le abbiamo integrate in un unico sistema che, catturando carbonio, produce anche calore ed energia, accumulabile e rivendibile con immediato beneficio economico». E l’anidride carbonica catturata dove finisce? Sottoterra, come per tutte le altre soluzioni di carbon storage allo studio, ad esempio in pozzi di petrolio, miniere o giacimenti di metano esauriti.

«Questo progetto ci ha colpito fin dalla selezione – ha spiegato Carlo Rizzo, editor di Prototypes for Humanity, che ha curato la complessa macchina del bando, della sua promozione anche in aree svantaggiate, della selezione dei candidati -. La Carbon capture battery è una soluzione ambiziosa a un grande problema: l'eccesso di anidride carbonica nell’atmosfera, generato dall'inquinamento e dalle attività umane e non sufficientemente assorbibile da parte degli alberi tramite la fotosintesi clorofilliana. Sistemi di carbon storage sono in fase di sperimentazione in tutto il mondo, ma sono ancora troppo costosi e quindi la ricerca non sta avanzando in modo veloce. Invece questo progetto di Cambridge e Calgary rende il processo redditizio, perché l'energia prodotta nel processo di sequestro del carbonio e accumulata nelle batterie ad alta performance può essere poi immessa nella rete elettrica e venduta, restituendo redditività al processo».

Una soluzione indubbiamente brillante, in un settore, quello della carbon storage, finanziato da big mondiali come Bill Gates. «Abbiamo partecipato al suo bando che attribuisce finanziamenti cospicui e speriamo di superarlo, spinti anche dal successo ottenuto in Prototypes for Humanity», ha raccontato Omid Saghafifar, che ha scelto la Gran Bretagna come seconda patria viste le porte in faccia sbattute dagli Stati Uniti, a causa delle tensioni Iran-Usa. Meglio così: resterà in Europa lo sviluppo di questa soluzione, che sarà ingegnerizzata da Remedium, la società creata dal giovane ricercatore (che ne è anche Chief technology officer).