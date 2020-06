Provaci ancora Emanuele Filiberto di Savoia, passato in politica da un flop all’altro Il principe presenta il movimento “Più Italia” che chiama a raccolta gli uomini e le donne migliori del Paese. Le sue discese in campo politico, dirette o indirette, sono state finora un fallimento di Roberto Galullo

Bontà sua, l’agenzia che ne curava comunicazione e pubbliche relazioni, racconta ancora oggi sul proprio sito il debutto politico, nel 2005, di Sua Altezza Reale (questo è il trattamento richiesto secondo i crismi monarchici con tanto di lettere iniziali maiuscole) Emanuele Filiberto Umberto Reza Ciro René Maria di Savoia, nato a Ginevra (Svizzera) il 22 giugno 1972.

Per tutti, però, è Emanuele Filiberto di Savoia, nipote dell’ultimo re d’Italia, ex esiliato, nobile, padre, marito, mecenate, benefattore, ristoratore, imprenditore, uomo di spettacolo, ospite fisso, giurato, testimonial, presentatore, cantante, concorrente, opinionista tv ma – soprattutto – fissato per la politica. Del resto, con un albero genealogico come il suo, chi non lo sarebbe?

L’ultima creatura

Elencarlo occuperebbe una vita nei meandri della nobiltà di mezzo mondo e, allora, meglio tuffarci sul presente (politico) senza dimenticare il passato.

Emanuele Filiberto di Savoia oggi, 11 giugno 2020, alle ore 18 vuole suonare la sveglia (via web) all’Italia con il nuovo movimento “Più Italia”, che lui definisce un “think tank”. Il progetto coinvolge il nipote dell’ex presidente francese Francoise Mitterrand, Frédéric Mitterrand, già ministro francese della Cultura.

«Non è questo il tempo della polemica, semmai è il tempo dell’amore. Vedete, ho sempre amato il mio Paese, fin da piccolo, quando potevo solo guardarlo da lontano. E ancora di più lo amo oggi, un oggi che sembra però non aver domani. Mi son deciso a fare qualcosa di concreto per la nostra Italia», ha affermato Emanuele Filiberto (ri)annunciando la discesa in campo.