Provarci e riprovarci, va bene ma fino a quando?

“Ora voglio sapere il peggio, ad ogni costo. Ogni ragione deve cedere al mio interesse. Mi sono inoltrato nel sangue fino a tal punto che se non dovessi spingermi oltre a guado il tornare indietro mi sarebbe tanto pericoloso quanto l’andare avanti”. (Macbeth, III, 4 di William Shakespeare). Il libro di Allen I. Teger “Too much invested to quit” - Ho investito troppo per lasciare - compie dieci anni. Tuttavia, le parole di Macbeth ci suggeriscono che il bias di intensificazione dell’impegno - escalation of commitment - è una tendenza psicologica antica e fortemente radicata nel processo decisorio della mente umana.

Quante volte nella vita professionale o in quella personale possiamo rimanere bloccati in una scelta estremamente costosa che continuiamo a mantenere, aumentando l’impegno e lo sforzo, pur di raggiungere l’obiettivo iniziale? L’escalation dell’impegno (o anche fallacia del costo irrecuperabile) si verifica quando ci comportiamo in modo completamente irrazionale e continuiamo a perseguire qualcosa che produce risultati sempre più negativi (monetari, psicologici, emotivi, ecc.) invece di cambiare rotta.

Per qualsiasi motivo, spesso ci sentiamo come se avessimo superato un “punto di non ritorno” provocato dalle nostre decisioni, e quindi, “buttiamo soldi buoni, dopo soldi cattivi” nonostante nuove prove suggeriscano che il costo, per continuare la linea d’azione intrapresa, superi i benefici dell’abbandono dello stesso. Un detto simpatico che un mio vecchio professore inglese di scienze comportamentali mi diceva, era “in for a penny, in for a pound” – “mettici un centesimo, mettici una sterlina”. Suggerendo che se metti il primo centesimo in qualcosa, puoi anche ritrovarti a metterci una sterlina se ti lasci prendere da quello che io chiamo ”accanimento realizzativo”.

La verità è che potremmo aver preso la fatidica decisione originale per le migliori ragioni allora disponibili, ma se nuove prove suggeriscono che continuare con la linea intrapresa “non è smart”, allora perché lo facciamo? Sociologi ed economisti comportamentali hanno trovato che, tra le varie cause di questa modalità decisionale, “l’autogiustificazione” risulta essere la più frequente. Già la ricerca di Huning e Thomson del 2011 suggeriva che le persone con ruoli di leadership tendono a fidarsi di più delle informazioni che sono allineate al loro comportamento passato e/o al comportamento agito da altri leader precedenti, perché lo vivono come coerente e sequenziale.

Perché? Perché il motto “abbiamo sempre fatto così!” o, ancora peggio “tutti sanno che si fa così” seduce e immobilizza anche le menti più brillanti. Abbiamo già imparato quanto i bias inconsapevoli guidino le nostre scelte e spesso abbiamo affermato che le migliori intenzioni ci rendono ciechi di fronte a queste distorsioni cognitive. Niente è più vero di fronte all’escalation of commitment. L’impegno del riprovarci, di non mollare, l’insistenza, il perseverare sono caratteristiche di persone volitive, motivate, energiche, che si spendono nel perseguire i propri obiettivi, soprattutto in contesti in cui la performance parla di te; la tua idea realizzata è il passaporto per il successo.