Prove di convivenza con il lupo: risarcimenti barriere e cani pastori

Una legge ad hoc in Valle d’Aosta, uno stanziamento di 300mila euro per risarcire chi ha subito danni in Piemonte, altre misure e provvedimenti in Liguria: sono le iniziative per migliorare e rendere sostenibile la convivenza con il lupo.

Le immagini del lupo che trotterella di sera per le strade di Aosta hanno fatto il giro del web. Ma quello di gennaio non è l’unico avvistamento in prossimità dei centri abitati. Accade sempre più spesso e anche in pianura. Di pari passo crescono le denunce di danni agli allevamenti: quella del lupo non è più una presenza sporadica.

L’ultimo dato ufficiale sulla specie risale a 3-4 anni fa e parla di 293 esemplari sulle Alpi, ma è considerato obsoleto. Solo in Valle d’Aosta i forestali ne stimano 70-80 esemplari. Nell’autunno 2020 ha preso il via il primo monitoraggio nazionale sulla presenza del lupo in Italia promosso dal ministero dell’Ambiente (attuale ministero per la Transizione Ecologica) e coordinato da Ispra.

Il progetto Life WolfAlps Eu ha svolto il coordinamento del monitoraggio sulle regioni alpine, dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, e sull’Appennino Ligure-Piemontese. Sono stati impegnati circa 1.000 operatori, che hanno percorso 1.250 itinerari prestabiliti (transetti), ripetendoli periodicamente da ottobre a marzo fino a coprire oltre 8.000 chilometri. Il 31 marzo si è conclusa la “fase uno” del monitoraggio con la raccolta dei segni della presenza del lupo. Al termine delle analisi del materiale e dei dati, a fine 2o21 saranno disponibili i numeri aggiornati. Nel frattempo le regioni del Nordovest mettono in campo diverse strategie.

La regione Piemonte ha stanziato 300mila euro in favore degli allevatori che hanno subito danni. Il bando è relativo all’indennizzo dei capi predati tra l’1 giugno 2020 e il 31 maggio 2021 e scade il 30 giugno. Dal 30 aprile, inoltre, è attivo il bando triennale per la “Difesa del bestiame dalle predazioni da canidi sui pascoli collinari e montani”. Le domande sono aperte fino al 15 giugno.