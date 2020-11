Prove di resistenza: a Torino al via il festival Club To Club

Con 20 anni alle spalle e una progettualità che da sempre si confronta con gli stilemi internazionali del nuovo millennio, Club To Club ha avuto la capacità di mutare ad ogni edizione per mantenere la propria visione costantemente unica e identitaria. Fino ad arrivare a questo “evento zero” che a tutti gli effetti prova a definire un immaginario multidisciplinare in risposta al 2020.

Bienoise

«Negli scorsi anni siamo stati i primi a inserire il “to” all'interno del nostro nome, divenendo “CToC” anche per mettere in risalto la città di Torino in cui lavoriamo. Poi ci hanno copiato in tanti, così abbiamo deciso di chiamarci nella maniera in cui ci identificano all'estero: C2C. Quest'anno, in occasione del ventennale, avremmo dovuto usare il C20C, ma abbiamo capito che il 2020 era compromesso e perciò abbiamo pensato un progetto specifico, un'edizione zero. Oggi, alla luce del nuovo DPCM che vede il Piemonte come zona rossa, siamo riusciti a confermare tutti i contenuti artistici e le location, per una programmazione artistica nazionale ma di respiro internazionale. Fa solo eccezione la videoinstallazione di Nationhood, che doveva aprire il festival all'interno della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e che è invece posticipata per il finale della rassegna».

C0C è dunque un unicum nel panorama italiano, che include show speciali e performance site-specific realizzati in prima assoluta e appositamente per il festival. L'approccio, per l'appunto è prettamente multimediale, ideale per l'Italia in tempo di pandemia perché permette di essere appetibile anche nella modalità di fruizione Web.

Caterina Barbieri

«Fondamentalmente, quando ci siamo noi non c'è il pubblico, dunque programmiamo i live in streaming. Al contrario, quando c'è il pubblico siamo assenti noi, come accadrà per la sonorizzazione del mercato di Porta Palazzo del collettivo Artetetra. Tutte le performance sono pensate appositamente per il festival, noi non facciamo semplicemente dj-set, ormai il lavoro che realizziamo con gli artisti ha superato le mere distinzioni di generi artistici. Non fa eccezione la soundscape nel territorio dell'Alta Langa, che sarà diffusa nella piccola borgata di Lunetta nel comune di Mombarcaro. In Piemonte, e non solo, si parla sempre di più del recupero dei borghi, così noi abbiamo immaginato questo progetto diffuso per dare vita a una colonna sonora per l'Alta Langa. Si tratta di un modo per presentare una sensibilità artistica senza quella fastidiosa inflessione retorica, staccandoci dalla singola connotazione urbana».

Nel 2020 Club To Club è però stato a un passo dalla cancellazione, vittima anch'esso di un'incertezza di fondo che permea tutto il settore creativo internazionale. Ma al pari di altre esperienze europee – prima fra tutti quella di Utrecht di Le Guess Who?, che nelle ultime ore ha dovuto ridimensionare il proprio cartellone limitandolo alla programmazione del broadcast online – C0C è ripartito dalle collaborazioni e dalle partnership.