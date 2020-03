Provvedimenti per non fermare le imprese di Massimo Caputi

Non voglio ripetere i concetti triti e ritriti a cui ci hanno abituati negli ultimi 15 giorni giornali, talk show e simili.

Purtroppo questa è una “terza guerra mondiale”, senza bombe e senza cannoni e, come in guerra, la priorità assoluta è salvare vite umane innocenti. E su questo, con qualche confusione e qualche errore di comunicazione, si sta procedendo con fatica nella giusta direzione; le fughe di massa impulsive e incontrollate dell’8 marzo dalle “zone rosse” verso il Centro-Sud sono state dannose e dovevano essere evitate, costringendo peraltro i presidenti delle Regioni investite dai flussi a tutelare e proteggere la popolazione con altri Decreti. Da ciò il Dpcm del 9 marzo sera, provvedimento che ha esteso le misure più restrittive a tutto il Paese.

Ma come in guerra, occorre pensare e riflettere sulle conseguenze degli eventi anche sull’economia e sull’occupazione, per evitare di trovare, tra qualche mese, un tessuto produttivo disintegrato con un inevitabile innalzamento fortissimo delle tensioni sociali.

Tutto si può fare, meno che restare come pugili suonati . Non sono un raffinato intellettuale, ma le mie riflessioni rispondono al buon senso, nell’interesse delle Pmi e in particolare del settore turistico-termale.

Da un lato oggi vanno individuate norme che superino l’ordinarietà per non restare impantanati in regole che appaiono senza senso: penso ad esempio alla necessità di velocizzare al massimo la contrattazione sindacale per definire i processi di ricorso a strumenti di crisi aziendale. In questo caso le imprese devono reagire in ore, non in giorni (o peggio settimane) tra una riunione e l’altra, aspettando che i sindacati diano il loro consenso.