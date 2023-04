Prysmian di buon passo, Morgan Stanley avvia copertura con overweight

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Acquisti sul titolo Prysmian, dopo il giudizio positivo di Morgan Stanley, in un FTSE MIB in rialzo più contenuto. Morgan Stanley ha iniziato la copertura sul titolo Prysmian con giudizio "overweight" e target price a 43 euro per azione, in un settore da guardare con cautela. Prysmian «offre un modo attraente di esporsi a un settore strutturalmente in crescita» e «combina una forte posizione di leadership nei cavi sottomarini mentre continua a generare free cash flow». Gli analisti stimano un tasso di crescita annuale composto dell'ebit del 6,9% nel periodo 2023-26, anche se con la crescita dell'ebit in accelerazione solo dopo il 2024. Le stime di Morgan Stanley sul 2023 superano del 5% quelle di consensus.

Per gli analisti, Prysmian ha spazio di sorprendere il mercato nel medio termine nella divisione Progetti, per la quale sono più ottimisti rispetto alla profittabilità nel medio termine. Inoltre, si aspettano l'aggiudicazione di importanti commesse nell'industria dei cavi per l'eolico offshore nel 2023. «Riteniamo - dicono - che in qualità di leader di mercato Prysmian avrà un ruolo importante in questo campo, aumentando così ulteriormente la visibilità per la crescita a medio termine della divisione Progetti». Infine, gli analisti sottolineano che nel mercato dei cavi del Nord America gli elevati margini di profitto potrebbero continuare più a lungo di quanto il mercato anticipi. Prysmian al momento tratta 10,9 volte il rapporto Ev/Ebitda 2023, con uno sconto del 6% rispetto ai peer del settore. I dati del primo trimestre saranno diffusi il prossimo 11 maggio.