Prysmian, commesse da 800 milioni per il corridoio Suedlink in Germania L’assegnazione, da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione tedeschi TransnetBW GmbH e TenneT, andrà a completare il sistema di cavi interrato più lungo di sempre

Il tracciato del Suedlink (TenneT TSO GmbH/Katja Schubert)

L’assegnazione, da parte degli operatori dei sistemi di trasmissione tedeschi TransnetBW GmbH e TenneT, andrà a completare il sistema di cavi interrato più lungo di sempre

Prysmian Group si è aggiudicato commesse per il corridoio SuedLink in Germania, il sistema in cavo interrato più lungo di sempre, assegnate dagli operatori dei sistemi di trasmissione tedeschi TransnetBW GmbH e TenneT. Lo comunica in una nota il gruppo specializzato nei cavi di trasmissione per l'energia e le telecomunicazioni. Nell'ambito di queste commesse dal valore complessivo di oltre 800 milioni di euro, Prysmian si occuperà della progettazione, produzione, fornitura, posa, giunzione, test e collaudo di un sistema in cavo interrato con una capacità di 2 GW che collegherà il nord della Germania alle regioni meridionali del paese.

“Siamo consapevoli del ruolo preminente che siamo chiamati a rivestire nella realizzazione dei corridoi tedeschi che rappresentano un milestone nel settore. L'ambizione di definire il nostro futuro nello scenario complessivo della transizione energetica si dimostra credibile e sostenibile, con le utility e gli operatori di rete che riconoscono Prysmian come partner di riferimento nei progetti di sviluppo e potenziamento delle reti di trasmissione di energia” ha sottolineato Valerio Battista, ceo di Prysmian Group.



Prysmian - spiega la nota relativa a Suedlink fornirà un sistema completo in cavo interrato ad alta tensione in corrente continua (HVDC – High Voltage, Direct Current) da ±525 kV capace di trasmettere 2 GW di energia elettrica, con conduttori in rame di grandi dimensioni e isolamento estruso XLPE per operare ai più elevati livelli di tensione. Con una lunghezza totale di circa 700 km, il sistema partirà da Wilster, in Schleswig-Holstein, per passare nell'area nord-occidentale di Amburgo e attraversare l'intera Germania fino al punto di connessione a Bergrheinfeld, vicino a Schweinfurt in Baviera”. La conclusione del progetto è prevista nel 2026.





Facendo seguito ai progetti SuedOstLink e A-Nord recentemente acquisiti da Prysmian, “queste commesse, dal valore complessivo di circa €1,8 miliardi, - sottolinea la nota - evidenziano il ruolo chiave del Gruppo nella transizione energetica fornendo sistemi in cavo per la trasmissione di energia in tutti e tre i progetti dei corridoi tedeschi”.