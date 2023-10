Prysmian ancora in evidenza dopo i nuovi contratti in Germania

Ascolta la versione audio dell'articolo

Prysmian ancora in luce a Piazza Affari, dove i titoli del gruppo continuano a brillare grazie ai nuovi contratti da 1,1 miliardi ottenuti in Germania. Venerdì 29 settembre la società avevo reso noto che la controllata Prysmian PowerLink ha ottenuto le nuove commesse assegnate da 50Hertz, operatore di reti di trasmissione nel Paese. I progetti rientrano nel piano tedesco che punta a raggiungere una capacità installata cumulativa di energia eolica offshore pari a 70 Gigawatt entro il 2045 e il trasferimento dell’energia generata nel Mare del Nord ai consumatori delle regioni orientali e meridionali della Germania. Il contratto, calcolano gli analisti di Intermonte, «porta il backlog di Prysmian nel settore Projects a oltre 17 miliardi contro i 6,6 miliardi di fine 2022». In vista del primo capital markets day del gruppo, in calendario giovedì, gli esperti hanno confermato la raccomandazione outperform con target price a 45 euro. Di notizia «chiaramente positiva», anche se «già scontata» parla da parte sua Banca Akros, che mantiene il giudizio "buy" con target 44,5 euro.