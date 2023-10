Prysmian corre dopo maxi commessa Usa. I broker: libro ordini pieno per cinque anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – Corre Prysmian a Piazza Affari, arrivando a toccare un massimo di 35,45 euro per azione, dopo aver registrato nelle prime battute di seduta un rialzo di oltre tre punti percentuali. A spingere gli acquisti sul titolo della società produttrice di cavi per la trasmissione di energia, è l’annuncio, arrivato alla vigilia a mercati chiusi, di una nuova commessa negli Stati Uniti per un valore di circa 9 00 milioni di euro: la società ha siglato un’intesa con Clean Path New York, collaborazione pubblico-privata tra Invenergy, energyRe e New York Power Authority, per la fornitura di sistemi in cavo sottomarino e terrestre per uno dei più grandi progetti di infrastrutture di trasmissione negli Usa.

Clean Path New York è un progetto di energia rinnovabile da 11 miliardi di dollari che comprende più di 20 nuovi progetti di generazione eolica e solare per 3.800 MW e una nuova linea interrata e sottomarina per la trasmissione di energia di circa 280 km. In particolare, l'accordo prevede che la società si occupi della progettazione, realizzazione, installazione e collaudo di un sistema di cavi ad alta tensione in corrente continua (HVDC) da 400 kV con isolamento in XLPE, a condizione che Clean Path New York emetta la sua notice to proceed nella primavera del 2024. Per gli analisti di Equita, la nuova commessa per Prysmian «aumenta ulteriormente la visibilità sul business Projects» (che vale il 23% dell’ebitda rettificato della società), mentre il progetto «vale potenzialmente il 10% del backlog a metà del 2023» e «l’8% della raccolta ordini» dell’esercizio in corso: con questa iniziativa, «la raccolta ordini da inizio anno raggiungerebbe circa 12 miliardi di euro, includendo anche i progetti per i quali la società è ‘preferred bidder’, con un backlog che andrebbe a coprire 5 anni di fatturato».

Da Equita evidenziano anche come la notizia mostri «la forte domanda nel settore della trasmissione energia» e «l’ottimo posizionamento di Prysmian in Nord America». La tempistica prevista per la linea di trasmissione Clean Path New York prevede l’ottenimento dei certificati e permessi ambientali entro l’autunno 2024, e la costruzione tra il 2024 e il 2027. Considerando le caratteristiche del progetto, gli analisti stimano «margini attraenti sopra la media della divisione Projects». Alla notizia si aggiunge l’annuncio da parte del Dipartimento dell'Energia Usa (DOE) dell'intenzione di avviare negoziati contrattuali di capacità attraverso il ‘Transmission Facilitation Program’, con un impegno fino a 1,3 miliardi di dollari in tre progetti di trasmissione che coinvolgono sei stati, con l'obiettivo di aggiungere 3,5 gigawatt di capacità di rete aggiuntiva. Il Dipartimento inoltre segnala «un urgente bisogno di infrastrutture di trasmissione aggiuntive, con un'attenzione particolare alle connessioni interregionali». Per gli analisti si tratta di annunci che «vanno nella riduzione di ridurre il rischio complessivo dei grandi progetti infrastrutturali nelle reti in Usa».

