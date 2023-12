Prysmian corre a Milano grazie a commessa da 850 milioni in Gran Bretagna

Ascolta la versione audio dell'articolo

Avanza a passo svelto Prysmiana Piazza Affari (FTSE MIB). Il mercato festeggia la commessa dal valore di 850 milioni di euro, relativa al progetto Eastern Green Link 1, joint venture tra SP Transmission e National Grid, che prevede la fornitura di sistemi in cavo per un importante progetto di sviluppo della rete nazionale tra Torness nell’East Lothian (in Scozia) e Hawthorn Pit nel County Durham (in Inghilterra). L’assegnazione si aggiunge all’order backlog e fa seguito alla selezione di Prysmian, a maggio 2023, come offerente preferenziale esclusivo e il successivo impegno assunto dal gruppo per garantire la continua disponibilità di capacità (a fronte del pagamento di 85 milioni di euro).

Come sottolineano gli analisti, il contratto era “sostanzialmente noto” e l’ammontare del progetto è “coerente con il valore ipotizzato”. Prysmian sarà responsabile dello sviluppo, produzione, installazione, test e collaudo del sistema in cavo HVDC (High Voltage Direct Current) che avrà una capacità di trasmissione di 2 gigawatt, installando quasi 400 km di cavo per la trasmissione di energia volti a coprire 194 km di percorso tra Scozia e Inghilterra. Si tratta del primo sistema di cavi appaltati nel Regno Unito a utilizzare la tecnologia HVDC a 525 chilovolt con isolamento in XLPE estruso. La produzione dei cavi è prevista presso Pikkala, in Finlandia, e Gron e Montereau, in Francia, mentre le attività di installazione offshore utilizzeranno una nave posacavi della classe ‘Leonardo da Vinci’. Il collaudo del progetto è previsto per il 2028.

Con il nuovo contratto, gli analisti di Equita stimano che il portafoglio ordini (progetti con Notice to Proceed) sia pari ora a circa 10,8 miliardi di euro, e la raccolta ordini complessiva dell’anno in corso pari a 13 miliardi di euro (inclusi gli accordi di preferred bidder). Il portafoglio ordini inclusivo anche di commesse con solido commitment “è invece pari a circa 20 miliardi di euro”. Più contenute le stime di Banka Akros, che riportano un portafoglio ordini della business unit Project di Prysmian a 9,8 miliardi di euro, di cui 7,4 miliardi di euro per cavi sottomarini e 2,4 miliardi di euro per cavi sotterranei.Gli analisti ricordano che a giugno la società è stata scelta anche per il progetto Eastern Green Link 2 (EGL2), che “dovrebbe avere un valore tra 1,5 e 1,8 miliardi di euro”, la cui firma “potrebbe arrivare presto”.