Prysmian debole dopo lancio bond convertibile da 650 milioni

Operazione per rifinanziare il debito

Segno meno per Prysmian a Piazza Affari, dove i titoli della società sono in coda al listino principale. Prima dell'apertura del mercato il gruppo ha annunciato il lancio di un prestito obbligazionario equity linked da 650 milioni e il «possibile contestuale riacquisto dei titoli della società zero coupon equity linked da 500 milioni attualmente in circolazione» fino a 250 milioni.

Aumento ri capitale per I nuovi titoli «saranno convertibili in azioni ordinarie della società, subordinatamente all'approvazione, da parte dell'assemblea straordinaria da tenersi entro il 30 giugno 2021, di un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione da riservare esclusivamente al servizio della conversione delle obbligazioni». Il prezzo di conversione delle obbligazioni sarà effettuato applicando un premio compresa tra il 45% e il 50% sul prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie. «Ipotizzando la totale conversione del bond - calcolano gli analisti di Equita - l'impatto diluitivo massimo» sull'utile per azione atteso tra il 2021 e il 2023 sarebbe inferiore al 5%.

L'Offerta è rivolta esclusivamente a investitori qualificati. La data di emissione delle obbligazioni è attesa per il 2 febbraio 2021. I proventi netti dell’emissione saranno utilizzati per il rifinanziamento delle Obbligazioni 2017 alla scadenza o per il riacquisto contestuale e per il perseguimento dell'oggetto sociale della Società. Il prezzo di riacquisto sarà determinato dalla società a sua assoluta discrezione secondo una procedura d'asta olandese modificata. Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Goldman Sachs International, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking sono i Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners dell'offerta e i Joint Dealer Managers del riacquisto contestuale.

(Il Sole 24 ore Radiocor)