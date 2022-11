Prysmian in evidenza in Borsa. Analisti positivi su annuncio nuova nave posacavi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Prysmian ben comprata in Borsa dopo l'annuncio di un investimento da 200 milioni di euro per una nuova nave posacavi. Il titolo è il secondo migliore nel listino principale. Il gruppo ieri ha annunciato il nuovo investimento, più un adeguamento di circa 40 milioni per le attrezzature di installazioni cavi. La nuova nave sarà pienamente operativa entro il primo trimestre 2025 e andrà a rafforzare le capacità di esecuzione di progetti. La nuova nave sarà realizzata da Vard Group (controllata di Fincantieri). «Stimiamo che il cash-out dell`investimento avvenga in 3/4 anni», dicono gli analisti di Equita (giudizio di 'Hold', con target di prezzo a 36 euro). La sim aumenta la stima di capex per il 2023-24 a 430 milioni all`anno dai precedenti 350 milioni e a 380 milioni nel 2025 (da 300 milioni), e si aspetta un miglioramento della marginalità della divisione Projects di circa 100 punti base dal 2025.

Positivo anche il giudizio di Akros ('Buy', con target price a 42,5), che sottolinea che «con la nuova nave Prysmian avrà una flotta di 5 navi posacavi, molte di più di qualsiasi altro operatore del settore». Positiva anche la valutazione degli analisti di Intesa Sanpaolo ('Buy' con target price a 40 euro): la notizia, sottolineano, conferma il forte sviluppo in prospettiva degli ordini di Prysmian. Dal punto di vista finanziario gli analisti hanno già incluso nelle stime un aumento del capex tra 2023 e 2024. La notizia, sottolineano, è positiva anche per Vard, che anche grazie al nuovo contratto, può accelerare nel processo di recupero di profittabilità.