Prysmian in evidenza a Piazza Affari grazie a maxi contratto negli Usa

La nuova commessa americana sostiene Prysmian a Piazza Affari. I titoli del gruppo sono in cima al FTSE MIB dopo che la società è stata scelta da Soo Green Hvdc Link come fornitore preferenziale dei sistemi in cavo ad alta tensione in corrente continua «per un progetto unico nel suo genere: la trasmissione di energia per via terrestre lungo i tracciati ferroviari esistenti». Concepito come il primo collegamento di una rete di energia pulita nazionale - spiega una nota - il progetto interregionale da 2.100 Mw connetterà due dei più grandi mercati energetici statunitensi, il Midwest Independent System Operator (Miso), che serve l’area centrale degli Stati Uniti, e il Pjm Interconnection nell’area orientale, fornendo «grandi quantità di energia rinnovabile a basso costo a diversi centri urbani, da Chicago alla regione medio-atlantica».

Nell'ambito della commessa, del valore di circa 900 milioni di dollari, Prysmian «fornirà cavi all'avanguardia ad alta tensione in corrente continua per trasmettere in modo affidabile ed efficiente energia rinnovabile a oltre 1,2 milioni di famiglie». La produzione dei cavi dovrebbe iniziare nel 2023 presso lo stabilimento Prysmian di Abbeville (Carolina del Sud), che sarà potenziato per fornire i cavi ad alta tensione necessari per raggiungere l'obiettivo dell'amministrazione Biden: una rete elettrica a zero emissioni entro il 2035. «Si tratta di una commessa importante in quanto rappresenta il primo importante ordine negli Usa», commentano gli analisti di Equita. Il contratto, inoltre, «rappresenta un'ulteriore conferma dell'esposizione di Prysmian alla transizione energetica e aumenta la visibilità del business Projects». «La pipeline dei progetti resta interessante, e ci aspettiamo ulteriori assegnazioni nei prossimi mesi», concludono gli esperti.

