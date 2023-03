Prysmian, maxicommessa offshore, il portafoglio sale a 8,5 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Doppia commessa, per un valore complessivo di 1,8 miliardi, per Prysmian. Si tratta, per dimensione, di uno dei contratti più grandi mai ottenuti dal produttore italiano di cavi in questo ambito, e porta il portafoglio ordini a circa 8,5 miliardi. I cavi sottomarini saranno realizzati nello stabilimento italiano di Arco Felice, in provincia di Napoli, e a Pikkala, in Finlandia. Quell terrestri saranno prodotti nel sito francese di Gron.

La commessa è stata assegnata dal gestore dei sistemi di trasmissione...