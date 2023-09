Prysmian in rialzo con il nuovo progetto Terna e la promozione degli analisti

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Prysmian sotto i riflettori a Piazza Affari, dove i titoli della società cercano di consolidano il recente rimbalzo (+3,5% nelle ultime due sedute) dopo che il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato il

progetto definitivo del Sa.Co.I. 3, il cavo elettrico sottomarino in corrente continua a 200 kV di Terna che collegherà la Sardegna, la Corsica e la Toscana, con una capacita' di trasporto complessiva fino a 400 Mw. Terna prevede di investire circa un miliardo nel progetto.

«Siamo sicuri quasi al 100% che Prysmian otterrà la commessa», scrivono gli analisti di Banca Akros. La notizia è quindi «positiva» anche se «parzialmente scontata». In vista del Capital markets day della società, in calendario il 5 ottobre, gli esperti di Intermonte hanno promosso la società portando la raccomandazione sul titolo a "outperform". Si tratta del primo appuntamento del genere nella storia della società, ricordano gli analisti, e precede il cambio della guida operativa, dato che con l'assemblea della prossima primavera Massimo Battaini prenderà il posto di Valerio Battista come a.d. Secondo Intermonte le quotazioni potranno crescere del 20% dagli attuali livelli fino al target price di 45 euro per azione.

