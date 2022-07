Prysmian rimbalza da minimi maggio '21, mercato guarda ad Australia

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 lug - Rimbalzo di Prysmian in Borsa dopo che il titolo del gruppo dei cavi ha toccato nella seduta di lunedì 4 luglio i minimi da maggio 2021 scendendo sotto i 26 euro. Da inizio anno le quotazioni sono scese del 20% circa sostanzialmente in linea con l'andamento di Piazza Affari. Il mercato, che aspetta la semestrale di fine luglio, guarda alle opportunità in Australia legate al mega progetto Australia-Asia PowerLink di energia solare che si appresta a passare dalle parole ai fatti.

La compagnia australiana Sun Cable ha nominato gli advisor finanziari Macquarie, Moelis & Company and MA Financial Group per la raccolta di capitali, circa 20 miliardi di dollari, per finanziarie il progetto del cavo sottomarino da 4200 km che trasporterà energia dall'Australia a Singapore. L'energia arriverà da un maxi parco solare (17-20 GW di capacità solare) e dalle infrastrutture di stoccaggio (36-42 GW di batterie)da realizzare in Australia. Secondo la stampa australiana, l'obiettivo è l'avvio del progetto - che richiederà varie autorizzazioni sia dal lato australiano sia da quello di Singapore - nel 2024 per arrivare alla piena operatività nel 2029. Un progetto a lungo termine quindi ma a cui gli operatori monitorano in chiave Prysmian per l'opportunità di aprire un nuovo mercato come quello australiano e perché conferma le grandi potenzialità del business di Energy Projects che, ricordano gli analisti di Equita Sim, rappresenta già un quarto dell'ebitda rettificato del gruppo italiano. Secondo gli stessi analisti i contratti per i cavi dell'Australia-Asia PowerLink potrebbero avere un valore di circa 5 miliardi di dollari.