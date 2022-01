Prysmian in rosso, in Germania ispezioni per possibile cartello su prezzi metalli

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - In una seduta di debolezza per le Borse europee, è decisamente pesante Prysmian che è in fondo al listino principale (FTSE MIB). Già nella seduta di martedì 18 gennaio, in un'altra giornata di vendite generalizzate, il titolo aveva perso circa tre punti percentuali. Nella notte con una nota la società ha comunicato che l`autorità della concorrenza tedesca (Fco) ha effettuato delle ispezioni presso alcuni siti del gruppo in Germania. Le ispezioni sono state condotte nell`ambito di un`investigazione promossa dal Fco relativamente a un possibile coordinamento per la determinazione del sovrapprezzo metalli applicato come standard dall`industria in Germania. Prymian, assicura la nota, sta cooperando con l`autorità per la concorrenza.

Gli analisti di Websim, che ha una raccomandazione «neutrale» sul titolo con target price a 30 euro, ricodano che la Germania contribuisce per circa il 6% ai ricavi del gruppo e stimano un contributo maggiore a livello di profittabilità. Nel 2020 Prysmian si è aggiudicata due contratti (German corridors) del valore di 1,8 mld di euro nel business Projects.