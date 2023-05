Prysmian in rosso dopo l'annuncio dell'avvicendamento ai vertici nel 2024

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) Prysmian in calo a Piazza Affari, dopo l’annuncio dell’avvicendamento ai vertici nella primavera dell’anno prossimo.

Venerdì 26 maggio, a mercati chiusi, la società ha annunciato che il cda ha designato Massimo Battaini, attuale amministratore e chief operating officer, quale prossimo candidato per il ruolo di ceo, al posto di Valerio Battista, che invece ha dichiarato la sua indisponibilità a continuare a ricoprire la carica per il prossimo triennio (2024-2027). Il manager guida il gruppo da circa venti anni. Battaini sarà presentato come candidato ceo nella lista che il consiglio uscente presenterà per il prossimo rinnovo in occasione dell'assemblea degli azionisti, che si terrà nel 2024. Il manager conosce bene l’azienda, visto che vi lavora dal 1987. Gli analisti di Equita hanno commentato che «il ruolo di Battista nella trasformazione del Prysmian è stato cruciale. Tuttavia, crediamo che l'azienda sia adeguatamente attrezzata per continuare il suo percorso di crescita». Gli esperti, comunque, hanno confermato la raccomandazione di ‘Hold’ con target di prezzo a 40,5 euro. Per Equita, a questo punto, il focus sarà verso la data del 5 ottobre, quando è stato annunciato che si terrà il Capital Market Day per presentare una panoramica della strategia del gruppo. Anche per Intermonte, «il Capital Market Day potrebbe rappresentare un catalyst positivo per il titolo». Gli esperti hanno ricordato che Battista ha reso Prysmian leader mondiale nel settore dei cavi, per cui «la sua partenza segna la fine di un'era. Comunque, hanno sottolineato, la profonda conoscenza di Battaini dell'industria dei cavi e dell'azienda «potrebbero garantire una transizione 'smooth' (dolce)». Intermonte conferma il giudizio di ‘Neutral’ con target a 39 euro sulle azioni. Sono più ottimisti, infine, gli esperti di Banca Akros, che raccomandano un ‘Buy’ sulle Prysmian, indicando un target di prezzo a 44,5 euro. Per gli esperti la notizia dell’avvicendamento ai vertici era nell’aria, dopo che Battaini era stato nominato coo nel gennaio 2021.