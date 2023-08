Prysmian scatta, in pole per nuovi progetti in Germania da 4,5 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Scatto di Prysmian a Piazza Affari, dove i titoli della società mettono a segno la migliore prestazione del FTSE MIB guadagnando. La società ha annunciato di essere stata selezionata come «preferred bidder» da Tso Amprion, uno dei principali gestori europei di sistemi di trasmissione, per tre progetti di connessione in Germania. Si tratta di opere che rientrano nel piano generale della Germania di installare 70 Gw di energia eolica offshore entro il 2045 e che permetteranno di trasmettere l’energia generata nel Mare del Nord ai consumatori delle regioni occidentali e meridionali del Paese.

L’accordo di preferred bidder, sottolinea una nota, «prevede l'obbligo per le parti di negoziare in buona fede i punti ancora da definire dei progetti, con l'obiettivo di stipulare i contratti definitivi entro il 15 gennaio 2024». I contratti hanno un valore complessiva di circa 4,5 miliardi. «Considerando le dimensioni del progetto la notizia è chiaramente positiva», notano gli analisti di Equita, ricordando che «Prysmian genera su base annua circa 16 miliardi di vendite». «La notizia è molto positiva e non scontata» dalle quotazioni, confermano da Banca Akros.