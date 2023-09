Prysmian sugli scudi grazie alla nuova interconnessione Australia-Tasmania

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le notizie su un nuovo progetto in Australia sostengono il titolo Prysmian a Piazza Affari. Prima dell'apertura del mercato la società ha reso noto di aver firmato un "Capacity reservation agreement" da 90 milioni di euro con Marinus Link, controllata di TasNetworks, gestore dei sistemi di trasmissione australiano. Il progetto riguarda una nuova interconnessione elettrica tra la Tasmania e lo stato di Victoria in Australia. L’accordo prevede, tra l’altro, «la garanzia da parte del governo del Commonwealth della Capacity Reservation Fee fino a circa 90 milioni di euro e la continua disponibilità di capacità da parte di Prysmian fino alla stipula del contratto definitivo da aversi entro luglio 2024».

«Non è indicato l'ammontare complessivo del progetto, ma considerando le caratteristiche stimiamo un valore attorno ai 500-600 milioni, vale a dire circa il 6% del backlog alla fine del primo semestre», commentano gli analisti di Equita. «Tenendo conto di tutti i contratti, compresi quelli in cui la società è preferred bidder e quello annunciato oggi - proseguono gli esperti - Prysmian raggiungerebbe un totale raccolta ordini da inizio anno di circa 10 miliardi, con un backlog che andrebbe a coprire 5 anni di fatturato». «Questa notizia evidenzia la forte domanda nel settore della trasmissione energia» e inoltre «che la transizione energetica si sposterà in futuro anche in altre aree geografiche, il che costituisce una notizia positiva per Prysmian», conclude Equita. Ancora più ottimista Intermonte, che stima il valore del progetto a 900 milioni, cioè circa il 10% del backlog, mentre Banca Akros nota che «il fatto che i clienti stiano riservando capacità testimonia che esiste una carenza» sul lato dell'offerta «a livello di settore», fatto che ha implicazioni positive su «prezzi e margini». La notizia, concludono gli analisti, «è positiva e non scontata dal mercato».