Prysmian svetta a Piazza Affari, mercato premia target ambiziosi

(Il Sole 24 ore Radiocor) -Prysmian svetta a Piazza Affari e sale in testa al Ftse Mib dopo aver svelato i target al 2027, nel primo Capital Market Day del gruppo, a Napoli. Prysmian punta a un target di ebitda di 2 mld nel 2027 da 1,49 nel 2022. Il gruppo prevede di chiudere il 2023 con un ebitda rettificato pari a 1,625 miliardi da 1,488 nel 2022 a fronte di un free cash flow nella forbice compresa tra 550 e 650 milioni di euro contro i 559 milioni di un anno fa.

«I target al 2027 sono ambiziosi e superiori rispetto alle nostre stime (al 2025)», dicono gli analisti di Equita, mentre quelli di Banca Akros sottolineano che il target di ebitda al 2025 «è superiore alle stime di consensus di circa il 6%, mentre il target di free cash flow al 2025 supera quello del consensus di circa il 14%. I target al 2027 - dice Banca Akros - sono sostanzialmente in linea con il consensus».

L'attesa degli analisti è ora per i dettagli che emergeranno dalla giornata, a partire dall'allocazione del capitale (buyback di azioni?, si chiede Banca Akros, che ha un giudizio buy sul titolo con target price a 44,50 euro). Equita si aspetta che durante il Capital Market Day «si mettano in luce i vari driver di elettrificazione che coinvolgono le diverse divisioni, oltre a delineare la traiettoria di crescita nel segmento dei Projects dopo l`importante raccolta di ordini annunciata all`inizio dell`anno». Tra gli elementi interessanti del piano appena annunciato, Equita sottolinea «l`aumento della generazione di cassa e Roce anche in presenza di capex leggermente più alti». Il titolo sta trattando a 13,2 volte il rapporto prezzo/utili 2025 con un Free cash flow yield del 6%. Equita ha sul titolo un giudizio hold con target price a 41,5 euro.