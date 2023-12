Prysmian al top da inizio ottobre dopo maxi-commessa Petrobras

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le nuove commesse brasiliane spingono il titolo Prysmian, che si muove in rialzo sul FTSE MIB attorno a un punto con le azioni scambiate a 37,76 euro l’una (confermandosi sui massimi da inizi ottobre). La spinta arriva all’indomani della sigla, diffusa dopo la chiusura dei mercati europei, di un contratto con la brasiliana Petrobras del valore di oltre 100 milioni di euro relativo alla fornitura di 170 chilometri di cavi ombelicali (“umbilicals”) elettro-idraulici per operazioni a elevata profondità e i relativi servizi specializzati di logistica e operazioni offshore.

«Gli umbilicals con tecnologia Steel Tube e Thermoplastic, all’avanguardia e per operazioni ad elevata profondità – sottolineano gli analisti di Intermonte – saranno progettati, prodotti, collaudati e consegnati nel periodo 2024-2027 dal centro di eccellenza di Prysmian per le Offshore Specialties e le tecnologie sottomarine dinamiche di Vila Velha in Brasile». Nell’attesa, gli investitori stanno premiando il titolo a Piazza Affari.