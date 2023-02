Psa Genova ordina otto mezzi da banchina sostenibili

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Otto nuovi mezzi di banchina eco friendly per la movimentazione dei container arrivareanno ai terminal genovesi di Psa: Sech e Genova Pra’. L’accordo per la consegna delle eco reach stacker Kalmar è stato firmato, con un investimento che non è stato reso noto ma che, secondo rumors di mercato, ammonta a circa 4 milioni di euro complessivi.

A ciascuno dei due terminal genovesi verranno destinati 4 impianti Kalmar per la movimentazione dei container; macchine che, grazie alla loro innovativa trasmissione, spiegano i tecnici, garantiranno un abbattimento delle emissioni e che sostituiranno quelle attualmente in uso, più inquinanti.

Loading...

Consegna nel secondo trimestre 2023

La consegna dei nuovi reach stacker è prevista per il secondo trimestre del 2023. Grazie alla nuova trasmissione, abbinata a un motore di cilindrata inferiore, le eco reach stacker permettono di ridurre il consumo di carburante e le emissioni Co2 fino al 40% rispetto ai modelli più datati, e fino al 25% rispetto ai modelli più recenti, senza dover scendere, chiariscono sempre i tecnici, a compromessi in termini di prestazioni.

L’operazione, sottolinea una nota, «è in continuità con il piano di rinnovo degli asset aziendali annunciato da Psa Italy nel corso degli ultimi mesi; la battaglia alle emissioni è uno dei temi principali e uno dei punti di forza del gruppo Psa, in Italia e in tutto il mondo».

Riduzione delle emissioni

L’azienda, prosegue la nota, «mira a ridurre del 50% le sue emissioni assolute di carbonio scope 1 (provenienti da asset di proprietà dell’azienda, ndr) e scope 2 (emissioni indirette generate dall’energia acquistata e consumata, ndr) entro il 2030, rispetto all’anno di riferimento 2019, e ad adoperarsi per l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050».