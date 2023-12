Psa investe oltre 100 milioni sui terminal italiani

A Venezia container a +10% sul 2022

Sempre a Genova, il Sech prevede una chiusura dell’anno con un incremento dei volumi pari a circa +6% rispetto all’anno precedente, con 247mila teu movimentati. Performance positiva anche per Venezia-Vecon con un +10%, a fronte di 336mila teu previsti nel 2023, contro i 304mila del 2022.

Nel bliancio di fine anno, il report di sostenibilità congiunto delle tre business unit mostra una ricaduta diretta sui territori per un valore di 107 milioni di euro, spesi da Psa Italy in Liguria e Veneto nel 2022; in particolare, i terminal Genova Pra’ e Sech hanno speso, rispettivamente, il 65% e il 68% degli approvigionamenti in Liguria, e il terminal Venice l’86% in Veneto.

Loading...