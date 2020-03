Psa: mascherine e assistenza a tutti i bisognosi

Il gruppo francese (a cui appartengono Peugeot, Citroën, Ds e Opel) ha scritto sulle pagine social delle attività che sta mettendo in atto per combattere l'espansione dell'epidemia. In primis, si legge nel post, sono state donate circa 350mila mascherine protettive agli ospedali di tutto il mondo. Al tempo stesso, i servizi medici del gruppo stanno organizzando la donazione di attrezzature mediche (defibrillatori, kit di pronto soccorso, guanti ecc) agli ospedali di Milano, Madrid e Mulhouse