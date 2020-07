Psa, nuova piattaforma per auto elettriche con autonomia fino a 650 km La nuova piattaforma eVMP PSA potrebbe essere utilizzata anche sui futuri modelli FCA di Simonluca Pini

1' di lettura

Il gruppo Psa ha svelato la nuova piattaforma elettrica dedicata alle berline e suv di taglia media/grande, lanciati a partire dal 2023. Battezzata eVmp (Electric Vehicle Modular Platform) la nuova architettura diventerà un elemento cardine nella corsa all'elettrificazione di Stellantis, il nuovo gruppo pronto a nascere dalla fusione tra Psa e Fca. Oltre ai modelli completamente elettrici, la nuova piattaforma verrà utilizzata anche per modelli ibridi e potrebbe diventare il punto di partenza della futura generazione di Alfa Romeo Giulia e Stelvio.

Piattaforma elettrica eVMP

Nel dettaglio la nuova piattaforma è in grado di immagazzinare da 60 a 100 kWh di energia a bordo e mostra un'architettura ottimizzata che utilizza l'intero pianale per alloggiare la batteria. Fornendo 50 kW/h al metro disponibile tra le ruote, si posiziona come punto di riferimento nel mercato dei veicoli elettrici e sarà quindi in grado di offrire una gamma completamente elettrica che va da 400 km a 650 km (ciclo Wltp) a seconda del modello. Al fine di fornire una soluzione performante adattabile ad ogni esigenza di mobilità in qualsiasi parte del mondo potranno essere offerti in alcuni mercati dei derivati ibridi, sulla base di questa piattaforma elettrica all'avanguardia.

Attenzione ai costi

L'efficienza della piattaforma eVmp risiede anche nell'ottimizzazione dei costi di ricerca e sviluppo e di industrializzazione. Ciò si è ottenuto attraverso l'utilizzo di alcuni sottogruppi di elementi assemblati già esistenti e moduli di batteria ad alte prestazioni. In una logica di verticalizzazione dei componenti elettrici, questa piattaforma integra i componenti sviluppati e prodotti all'interno del Gruppo Psa o con le sue joint ventures sui motori elettrici e Acc.